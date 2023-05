”Comme une star” : Quelle est cette nouvelle émission que RTL-TVI prépare en secret ?

L’idée ? Tromper le public en se métamorphosant, le temps d’un show exceptionnel, en star de la chanson grâce à une équipe de maquilleurs, costumiers, coachs vocaux et chorégraphes professionnels. Et, par la même occasion, trouver la voix belge de demain.

Pour poser sa candidature, il suffit de se rendre sur RTL Play et de remplir un formulaire où les informations personnelles du futur participant sont demandées, mais également des photos, une vidéo dans laquelle ce dernier est invité à chanter en solo et des renseignements sur les réseaux sociaux qu’il utilise.

Cette émission “unique en son genre”, comme le précise la chaîne, s’inscrit dans une ère où les télécrochets ont toujours la cote sur le petit écran. La preuve avec la Star Academy qui a fait un retour remarqué en fin d’année dernière et avec les versions belge et française de The Voice et The Voice Kids qui, bien qu’elles aient vu leurs audiences diminuer ces dernières années, se retrouvent toujours parmi les programmes les plus appréciés des téléspectateurs et ceux qui ont permis de révéler de nombreux talents. Depuis leur apparition, plusieurs artistes, inconnus jusqu'à leur participation à l'émission, sont, en effet, devenus de véritables stars. Parmi eux, Kendji Girac, Jenifer, Nolwenn Leroy, Slimane, Anne Sila, Loïc Nottet, Alice on the roof ou encore Louane.