"Tattoo" a déjà été diffusé par des radios dans plusieurs pays avant même l'événement. Les bookmakers lui donnent 39% de chances de l'emporter devant "Cha Cha Cha" de la Finlandaise Käärijä (24%). Le vainqueur de l'année dernière, l'Ukraine, se positionne à la quatrième place (6%) juste derrière la France (8%).

Avec moins de 1% de chance, le candidat belge de 42 ans, Gustaph, de son vrai nom Stef Caers, se trouve loin derrière. Après deux participations en tant que choriste, il interprètera "Because of You", qui fait référence à son expérience personnelle en tant que queer et de l'amour inconditionnel qu'il reçoit de sa nouvelle "famille". "En même temps, c'est un morceau très universel", a-t-il raconté dimanche sur le tapis turquoise à Liverpool. "Je pense que le 'You' ('Toi' en français, NDLR.) renvoie à toute personne qui t'amène quelque chose de bien dans ta vie."

Gustaph prendra part à la deuxième demi-finale, jeudi. Il sera le cinquième à monter sur scène, juste après l'Estonienne Alika ("Bridges") et avant le Chypriote Andrew Lambrou ("Break a broken heart"). Les favoris suédois et finlandais se présenteront, eux, lors de la première demi-finale, ce mardi.

Lors de chaque demi-finale, dix candidats seront sélectionnés pour la finale de samedi. Cette année, les téléspectateurs seront les seuls à décider du sort des artistes. Le jury de professionnels n'entrera en ligne de compte que pour la finale. Autre nouveauté: les téléspectateurs de pays non engagés dans la compétition pourront également faire valoir leur choix. Cette année, le spectacle sera, par exemple, retransmis aux États-Unis, en Macédoine du Nord et au Chili.

Les cinq membres les plus influents de l'organisation, l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), sont déjà qualifiés pour la finale. Il s'agit du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie. S'ajoute à cette liste l'Ukraine qui avait décroché la timbale l'an dernier.

Logiquement, c'est d'ailleurs le tenant du titre, Kiev, qui aurait dû accueillir la cérémonie. Mais comme l'invasion russe est toujours d'actualité, l'Angleterre reprend le flambeau pour cette édition 2023. Cependant, il est déjà acquis que la présentation du show télévisé sera teintée de jaune et de bleu. Le slogan de cette année "United by Music" ("Unis par la Musique" en français, NDLR) annonce déjà la couleur.