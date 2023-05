Jean Covillault éliminé suite à “La guerre des restos” de “Top Chef” : “Cette expérience a enrichi ma cuisine”

Selon vous, que manquait-il à votre restaurant lors de la Guerre des Restos ?

”Selon moi, il ne manquait rien. Notre concept était super et peut-être décliné de différentes façons. Les autres candidats ont proposé quelque chose qui était plus dans l'expérimentation. C’est peut-être pour ça que nous n’avons pas été choisis.”

Le 16 mai prochain, vous ouvrirez toutefois votre restaurant “La Cantina Francesca” en vrai avec vos camarades Carla et Jacques.

”Je suis une vraie tête de mule. J’aime aller au bout de mes idées. C’est pour ça qu’avec Carla et Jacques, j’ai décidé d’ouvrir le restaurant “La Cantina Francesca” pour de vrai. Il ouvrira pendant deux semaines, du 16 au 27 mai au Sélune à Paris. Il n’a peut-être pas rencontré son public dans Top Chef mais il suscite en tout cas la curiosité parce qu’en deux jours nous affichions déjà complet. C’est un beau nouveau défi. Nos plats reprennent les codes de la gastronomie française avec des plats en sauce et de grandes tables. Le côté mexicain y apporte un peu de fraîcheur et de spontanéité. Mais ça, c’est plutôt le truc de Carla et Jacques. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du Mexique.”

De quel plat réalisé pendant le concours êtes-vous le plus fier ?

”Je suis fier de tous les plats que j’ai pu sortir. Il n’y a pas un plat que je considère comme totalement raté. Mais, si je devais en retenir un, je dirais la sauce hollandaise parce que je l’ai présentée à Davy Tissot, chef que j’ai eu à l’école. J’ai pu montrer que tout ce que j’avais appris à l’école n’avait pas servi à rien !” (rires)

Est-ce que ce concours a changé la vision que vous avez de votre cuisine ?

”Le concours n’a pas changé ma cuisine mais les rencontres que j’ai pu y faire l’ont enrichie. Parmi elles, celle de Paul Pairet. Il m’a donné beaucoup de bons conseils et a mis des mots sur des choses inconscientes que je faisais et qui faisaient partie de ma cuisine. Mais toutes les rencontres m’ont apporté quelque chose, que ce soit les candidats ou encore les chefs invités qui m’ont impressionné par leur humilité et leur gentillesse.”

Vous aviez l’air d’être assez sûr de vous lors des différentes épreuves…

”Je ne suis pas très stressé mais ce n’est pas pour ça que je suis sûre de moi. Disons que j’ai plutôt confiance en moi. Je sais que je suis capable de faire plein de choses avec de la volonté et de la concentration. Je sais bien que je n’étais pas le mieux armé pour les plats plus techniques donc je ne voulais pas me mettre la pression avec ça. Je misais sur ce que je savais faire et j’essayais d’impressionner avec ça.”

Trouvez-vous le montage de l’émission Top Chef fidèle à ce que vous avez vécu ? Vous retrouvez-vous ?

”Une fois par semaine, lors de la diffusion, on regarde l’émission au restaurant d’un ami où on propose 60 plateaux-repas. C’est à ce moment-là que je découvre le montage qui a été fait. C’est vrai qu’il y a eu plusieurs moments assez drôles. Je me rends compte que j’étais un peu le boute-en-train de l’émission. Ce que vous avez vu, c’est du Jean ! Le plus beau compliment que j’ai reçu, c’est celui d’une de mes anciennes institutrices maternelles qui m’a dit qu’elle a retrouvé dans l’émission l’enfant qu’elle avait eu en classe.”

Vous aimez porter des pantoufles, écouter de vieux sons, etc. Comme dit Danny Khezzar, vous êtes “un vieux dans un corps de jeune”…

”J’avoue, j’ai des passions d’homme plus âgé comme le golf ou encore les promenades en bois ! (rires) J’aime prendre mon temps aussi. Mais, à côté de ça, j’ai beaucoup d’énergie.”

D’où est venue votre passion pour la cuisine ?

”Je viens d’une famille nombreuse où chaque membre avait pas mal de passion. Le repas du midi ou du soir était le moment précieux où on se retrouvait tous autour de la table et où on parlait fort et beaucoup. Je voulais être un acteur de ce moment-là. Je me suis donc demandé comment je pouvais en faire mon métier.”

Que prévoyez-vous pour la suite ? Un nouveau concours ?

”Je ne suis pas du tout tourné vers les concours. J’ai vu en Top Chef l’opportunité de montrer mon travail. Mais faire 12 fois le même plat entre mes quatre murs, ça ne m’intéresse pas. J’ai déjà plusieurs résidences prévues à Paris et en province. Notamment dans les campagnes où parfois on est frustré parce que peu de choses se font.”