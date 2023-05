”Koh-Lanta: le feu sacré” : après la guerre des clans, la guerre des sexes

Clémence, Julie, Laura et Tania, accompagnées d’Esteban, ont donc décidé de prendre les choses en main et de rendre la monnaie de leur pièce aux hommes. Faisant croire qu’elles allaient jouer le jeu de la stratégie qui leur était imposée, elles ont écarté Gilles lors du Conseil. La guerre des sexes est donc déclarée sur le camp, du moins en apparence.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive mais ça n’a jamais été couronné de succès. L’exemple de la Nouvelle édition, en 2014, en dit long. Sous l’impulsion d’Isabelle (vue dans la saison 9 et la Revanche des héros), les femmes, en supériorité numérique, avaient décidé d’écarter les hommes. Mal leur en a pris. Deux hommes se sont ajoutés à l’aventure alors qu’elles ignoraient leur présence sur l’île. Résultat : les 6 femmes ont été éliminées les une après les autres, laissant les 7 hommes poursuivre le jeu vers les poteaux.

Il y a deux ans, à l’occasion de La légende, en 2021, les équipes étaient réparties par genre. Les femmes d’un côté, les hommes de l’autre. Coumba a lancé son "Girl Power" et a décidé d’une stratégie pour éliminer ces derniers. Un gros pétard mouillé.

Il y a peu de chances que la révolte genrée ait plus de succès cette année-ci. En effet, dans l’épisode à voir ce mardi soir sur TF1, si on se fie au teaser diffusé juste après l’élimination de Gilles, l’épreuve des destins liés attend les candidats. Ils seront donc répartis en binômes et la chute d’un des composant entraînera automatiquement celle de l’autre. Il faudrait un hasard assez exceptionnel pour que les paires soient constituées à chaque fois de deux hommes ou de deux femmes. C’est possible car il reste 4 candidats de chaque sexe, mais… De quoi brasser à nouveau les cartes dans une saison qui ne manque pas de surprises.