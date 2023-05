Mehdi Nebbou (Adam Karadec) annonce déjà une quatrième saison pour "HPI" : "De plus en plus original et décalé"

Qu’est-ce que ça vous fait de retrouver Adam Karadec pour une troisième saison ?

”C’est un bonheur dont on ne se lasse pas. C’est une belle aventure qui ne cesse de grandir et qui nous fait croiser de plus en plus de surprises, d’étonnements et de libertés aussi. De saison en saison, les auteurs arrivent non seulement à se renouveler mais aussi à élargir le champ des possibles en termes de folie et de fantaisie. Ça devient de plus en plus original et décalé. Comme le disait Mohamed Ali, il y a une cuillère à soupe de bonheur, une cuillère à café de fierté et un zeste de gratitude.”

Fierté ?

”Je suis fier de nous tous, de cette famille. Depuis les auteurs et les producteurs jusqu’à l’équipe technique en passant par tout le casting et les guests qui viennent pour une journée ou deux. Malgré toutes ces années, chacun continue de faire de son mieux sans être blasé, sans s’endormir sur ses lauriers, sans croire qu’en raison du succès, la saison suivante va de soi. C’est à chaque fois un nouveau défi.”

La saison 2 s’est terminée par ce baiser entre votre personnage et celui d’Audrey Fleurot. Enfin, serait-on tenté de dire. Ça change la donne pour cette troisième saison ?

”Ça change complètement les choses. Cette troisième saison commence six mois après ce baiser. Morgane a arrêté de travailler dans la police, tandis que Karadec est tiraillé par la culpabilité. Parce qu’il l’a embrassé alors que sa compagne était à l’hôpital et parce qu’il a profité d’un moment de vulnérabilité de Morgane qui venait d’apprendre que le père de sa fille aînée l’avait abandonnée et n’était pas disparu. Karadec s’en veut beaucoup et elle, elle a quitté le service entre autres à cause de ce malaise. Cette saison commence avec un homme qui prend conscience qu’il est en train de perdre l’amoureuse mais qu’il ne veut pas perdre l’amie qu’elle est devenue.”

Après ce baiser, vous avez été surpris des orientations imaginées par les auteurs ?

(Rire) “Beaucoup ! Quand chacun chez nous nous avons lu les épisodes de cette nouvelle saison, nous avons beaucoup ri. Ça n’arrive pas souvent de piquer un fou rire en lisant un scénario seul chez soi. C’est plutôt très bon signe. On y va donc le cœur léger en se disant : vu ce que nous ont mijoté les auteurs, ça devrait bien se passer. (rire) En plus, connaissant l’inventivité, la fantaisie, la générosité et le talent de chacun, on ne peut que se régaler. J’espère qu’il en ira de même pour les téléspectateurs. Si on arrive à se surprendre soi-même et à faire de même avec ses collègues, en général, c’est assez contagieux. (rire)”

La relation qu’entretiennent votre personnage et celui d’Audrey Fleurot est particulière. C’est le moteur de cette série, plus que le côté “haut potentiel intellectuel” ?

”Plus cette série évolue, plus j’ai le sentiment qu’elle devient une série chorale, qu’elle est parsemée de plusieurs duos tous assez magiques. Il y a le duo Bruno Sanches-Bérengère McNeese qui est délicieux. Il y a un nouveau duo que vous allez découvrir, tout aussi délicieux, entre Céline (Marie Denarnaud) et le juge Caron (Nicolas Martinez). Audrey Fleurot va aussi former un duo avec un nouvel amant. Un personnage surprenant qui ressemble étrangement à Woody Allen jeune. C’est génial (rire). Il y a évidemment le duo Karadec-Roxanne (Clothilde Hesme) et celui entre Karadec et Morgane (Audrey Fleurot). Ce dernier est peut-être plus central mais la richesse de cette série, c’est que les autres duos sont tout aussi délicieux, étonnants et drôles. Ajoutez à cela la qualité des personnages secondaires intrigue après intrigue, dans chaque épisode, et vous avez un ADN de série qui surprend et fonctionne bien. En plus, HPI mélange les genres : comédie romantique, polar, drame et même des vampires dans cette saison 3. Ça rend la série originale en soi.”

Après avoir joué au chat et à la souris pendant deux saisons, Morgane (Audrey Fleurot) et Adam Karadec (Mehdi Nebbou) ont fini par s'embrasser. La suite risque d'en surprendre plus un durant cette saison 3. ©agence franck castel

Vous avez fait évoluer votre personnage par rapport aux deux saisons précédentes ?

”Karadec va se rendre compte qu’il n’est pas aussi intègre et loyal qu’il espérait, pas à la hauteur de l’homme qu’il aimerait être. C’est plutôt bien. C’est ce qui nous rend plus vulnérable et fait découvrir des côtés de nous qui ne sont pas toujours très glorieux, mais c’est aussi ce qui nous rend profondément humain. Dans cette saison 3, Karadec va descendre de son piédestal et arrêter de croire qu’il est l’incarnation de l’intégrité et de la loyauté. Il est tiraillé par des sentiments éprouvés pour deux femmes et n’a pas le courage d’en parler à sa compagne. Karadec fait preuve de lâcheté. Il va même se découvrir jaloux et déraper, ne plus être le bon flic qu’il pensait être. C’est chouette que ce personnage sorte de sa zone de confort. Il va découvrir les côtés les moins glorieux de qui il est. Et ce n’est peut-être pas fini. Il faudra voir dans la saison 4 s’il ne va pas devenir de plus en plus sombre.”

La saison 4 est déjà sur les rails ?

”Elle est dans les tuyaux, m’a-t-on dit.”