”Phénoménal”, “On n’a jamais vu ça” : un ancien candidat emblématique de The Voice fait sensation dans “Britain’s Got Talent”

Finaliste de The Voice face à Slimane en 2016, MB14 a marqué l’histoire du programme français. À tel point qu’il avait été invité à retenter sa chance lors de l’édition All Stars diffusée en 2021. Cette fois, c’est de l’autre côté de la Manche que le candidat s’est fait remarquer, en participant à “Britain’s Got Talent” sur ITV1. Sa prestation a choqué le jury, composé de Simon Cowell, Alesha Dixon, Bruno Tonioli et Amanda Holden.