Quand La Zarra, considérée comme la future Céline Dion, fait sa diva : “Quand tu as une voix aussi merveilleuse que la mienne...”

Très attendue sur la scène de l’AFAS Live, le 15 avril dernier, pour une soirée baptisée Eurovision in Concert lors de laquelle tous les candidats de cette édition étaient présents, la chanteuse de 25 ans a annulé sa venue à la dernière minute suite à un appel qui l’aurait bouleversée, rapporte Le Parisien. Et bien qu’elle ait finalement accepté de respecter son engagement “après de longues négociations”, La Zarra fait à nouveau faux bon au public en annulant une seconde fois sa venue. Un peu plus tôt, elle évoquait ses “problèmes de santé” dans Le Parisien. “J’ai perdu ma voix pendant 6 mois. Ça va mieux depuis trois semaines. J’ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois je me dis que je vais gagner et d’autre fois que c’est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible”, avait-elle expliqué.