”J’en ai marre de me taper les boulets” : Clémence est furieuse de se retrouver en binôme avec Esteban

Mais lors de la formation des équipes, il y a deux salles, deux ambiances. Frédéric ne cache pas sa déception lorsqu’il apprend que son destin est lié à celui de Tania. “Pour être honnête, Tania n’est pas du tout mon premier choix”, dit-il. Et pour Clémence qui se retrouve, elle, en binôme avec Esteban, c’est une catastrophe. “Sur pas mal d’épreuves, il (Esteban, NdlR.) est souvent placé dans les derniers donc ça ne me rassure pas”, lance l’aventurière devant son partenaire qui promet de se reprendre.

Mais, dès l’épreuve de la dégustation, à l’issue de laquelle le binôme gagnant peut savourer deux bons repas, une nuit confortable et une bonne douche, Esteban lui fait faux bon. Alors que les autres aventuriers se font violence en avalant yeux de poissons, scorpions ou encore vers, Esteban bloque. “Ça ne passait pas”, se justifie-t-il après la victoire de Quentin et Laura.

”J’ai envie d’aller sur la plage et de hurler fort”

À nouveau privée de confort, Clémence s’emballe face à Frédéric et Tania. “Les destins liés, c’est la merde. Je sais que je suis dans la merde déjà en étant avec Esteban. J’ai envie d’aller sur la plage et de hurler fort. Je sens que j’ai un nœud dans la gorge”, dit-elle, furieuse. “J’en ai marre de me taper à chaque fois les boulets.”

Selon elle, Esteban est “incapable de se transcender” : “Dans les épreuves, qu’elles soient physiques, logiques ou mentales, c’est le vide. Il n’y a rien. Je fais quoi moi avec ça ? […] Je vais me faire sortir parce qu’encore une fois le destin n’est pas avec moi”, continue la raccordeuse de fibre optique avant de hurler sur le camp.

De son côté, Esteban voit sa partenaire comme une “fille positive et battante”. Il promet de se dépasser lors de l’épreuve d’immunité. Mais, encore une fois, le binôme passe à côté de la victoire et se retrouve sur la sellette pour le conseil. Gagnants de l’épreuve, Frédéric et Tania sont soulagés et retrouvent le sourire sur un camp. L’aventurier prend même un malin plaisir à jouer de son côté stratège avant le conseil. Qui sera éliminé par ses camarades et entraînera son partenaire de binôme dans sa chute ? À ce stade, rien n’est clair.

Au conseil, Nicolas et Julie profitent de l’arme stratégique du double vote trouvée quelques heures plus tôt. Avec six votes contre lui, Esteban est éliminé et entraîne Clémence à qui le destin est lié. Avant de quitter l’aventure, la jeune femme déclare se sentir clairement “trahie”, notamment par Frédéric qui rétorque avoir effectivement “joué le jeu de la trahison”.

Mais alors qu’ils pensaient être définitivement éliminés de Koh-Lanta : Le Feu Sacré, Clémence et Esteban se retrouvent avec étonnement face à un panneau indiquant “Faites demi-tour pour reprendre votre destin en main.” Dans les images de la semaine prochaine, les deux aventuriers semblent s’affronter en duel. Celui qui gagnera le face-à-face pourra se voir offrir une seconde chance à quelques jours de la fin de l’aventure.