”Ça m’a heurté”, “Ce n’est pas ma décision” : Charline Vanhoenacker met les choses au point sur l’arrêt de sa matinale sur France inter

Ce mercredi, Charline Vanhoenacker était de passage dans l’émission C à vous sur France 5. Elle a confirmé l’arrêt de son émission chez France Inter, contre sa volonté, préférant mettre les choses au point. “Ce n’est pas ma décision, je vous confirme que la quotidienne s’arrête. Ce n’est pas ma décision pour la simple raison que moi, je suis un peu de la vieille école et comme on est très haut dans les sondages, qu’on a jamais été aussi haut […] on a vraiment le même plaisir donc ça ne me serait pas venu à l’idée de passer en hebdomadaire”, confie-t-elle.

Avant de poursuivre : “On m’a vivement encouragée de passer en hebdo. C’est une proposition qui m’a été faite et on va s’adapter. Je ne suis pas très au fait des nouveaux usages. Je pense que la vie des médias a beaucoup changé depuis 10 ans. Aujourd’hui, il y a des podcasts, le numérique et toutes ces choses-là. Je dirais qu’il y a des choses qui me dépassent et sans doute que regarder les audiences qui montent, c’est la vieille école. Il y a peut-être des nouvelles choses, mais on n’est plus qu’à 91 000 auditeurs d’écart avec les Grosses têtes”, regrette-t-elle.

Charline Vanhoenacker réfléchirait donc à son avenir sur France Inter. Même si elle aurait bien prolongé un an de plus son émission actuelle. “Je vais m’adapter. On va tous s’adapter et on est assez enthousiastes. La proposition nous a été faite. Actuellement, on est en train de réfléchir et de négocier. Mais c’est peut-être pas une mauvaise idée en fait”, relativisait-elle.

Avant de conclure : “Ça m’a un peu heurté, de voir 'c’est sa décision', parce qu’on tisse un lien en radio avec les auditeurs pendant 9 ans à une heure où ils sortent du boulot. Donc, ils sont attachés à nous et nous, on est attaché à eux donc c’est pour ça que j’ai un petit peu de mal à vous répondre parce que ça me touche un peu. C’est que de la radio, il y a plus grave, tout ça est finalement anecdotique”.