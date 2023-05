Eurovision : c'est l’heure de vérité pour Gustaph et la Belgique

Mais attention, en embuscade se profilent quelques sérieux prétendants. La Suédoise Loreen a déjà remporté le concours en 2012 et espère faire le doublé comme Johnny Logan. Qualifié d’office la Zarra, pour la France, a fait belle impression. Et que dire de Noa Kirel, la représentante israélienne et sa chorégraphie à la Beyoncé ? De la graine de star mondiale. Bref, Gustaph va devoir se surpasser s’il veut rejoindre la finale de samedi à Liverpool et, qui sait, voir sa carrière franchir les frontières de la Flandre.

Loïc Nottet en sait quelque chose. En 2015, il était à la place de Gustaph et a terminé au pied du podium avec “Rythm Inside”. “J’étais soulagé de ne pas être dans le top 3. J’avais peur de devoir répondre à certaines sollicitations après l’Eurovision, du genre coprésenter l’émission, y refaire une apparition. Je n’avais pas les épaules et je voulais me concentrer sur ma musique. C’est arrivé trop tôt dans ma carrière.” Et même si tout de suite après, il a tourné la page de l’Eurovision, il mesure ce que cette participation lui a apporté. “De l’exposition, dit-il. C’est grâce au concours que je me suis retrouvé sur le parquet de Danse avec les stars. Ça m’a apporté une expérience incroyable. C’était une école. J’ai appris énormément sur mon métier, ma gestion du stress, la manière dont je voulais performer sur scène. Ça m’a aussi conforté dans l’idée que j’adorais montrer ce que je pouvais faire devant des millions de gens.”

L’expérience fut d’autant plus constructive qu’aux yeux du jeune Belge de 27 ans, l’Eurovision, c’est un concept incroyable, la scène de tous les possibles. “Ça reste une scène qui permet à l’Europe de s’exprimer et à tous les pays d’avoir un regard sur les cultures des autres. C’est hyperstimulant et enrichissant.” Le concours mériterait cependant une direction artistique globale, explique Loïc Nottet, histoire de lui donner un peu plus de cohérence et d’équilibre. De quoi gommer l’étiquette de ringard qui lui colle encore aux baskets.

Preuve du potentiel du concours, une déclinaison américaine a été proposée en 2022 : American Song Contest, proposé sur NBC. Une expérience pas vraiment heureuse pour de multiples raisons (report d’un mois, manque de promotion, etc.). Il n’y aura pas d’édition cette année mais l’organisateur espère pouvoir le remettre en selle en 2024.

Ce n’est cependant pas la première tentative de déclinaison de l’Eurovision. Pendant plusieurs années, l’idée d’un Eurovision Asie-Pacifique a été en chantier. Le projet a finalement été abandonné faute d’entente entre les partenaires potentiels.

La Suède méga favorite, la Belgique dans les choux

Après la première demi-finale, les bookmakers ont affiné leurs pronostics.

La première demi-finale de l’Eurovision n’a pas bouleversé les pronostics des bookmakers qui se régalent chaque année avec cet événement. Ils avaient fait de la suédoise Loreen leur favorite, c’est plus que jamais le cas après la première sélection. Ils lui donnaient 39 % de chances de victoire, elle est désormais à 48 %. Elle relègue la Finlande et les autres loin derrière. La Finlandaise Käärijä a rétrogradé à 20 %, l’Ukraine a gagné un point à 7 % et la France est toujours 4e avec 4 petits pour cent. On suivra cependant la candidate israélienne même si elle n’est que 7e de ces pronostics, tandis que l’Italien Marco Mengoni, superstar dans son pays, est 9e avec seulement 1 % de chances de l’emporter.

Quant à la Belgique, elle n’a vraiment pas les faveurs des parieurs. Gustaph se retrouve à la 25e place… sur 31. Il n’a pas 1 % de chance de gagner. Pas très encourageant avant de se lancer dans l’arène de Liverpool ce jeudi soir…