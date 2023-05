Séisme dans TPMP : un chroniqueur phare quitte définitivement l'émission !

Camille Combal, Jean-Luc Lemoine, Thierry Moreau, Enora Malagré ou encore Isabelle Morini-Bosc : TPMP a perdu des chroniqueurs emblématiques au fil des années. Ce 12 mai 2023, c'est au tour de Mathieu Delormeau de quitter "Touche Pas à Mon Poste".

"Après sept années d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement l'émission TPMP et TPMP People, écrit l'animateur et chroniqueur sur Twitter. Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacé. Merci à C8, aux équipes, à l'antenne, la prod et à Cyril évidemment. La vie est belle et on a la chance d'en avoir plusieurs", conclut-t-il.

Il n'a pas précisé quels étaient ses nouveaux projets.