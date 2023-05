Justine Henin , numéro 1 à tout prix

Il y a tout juste vingt ans, le cœur des Belges battait à 100 à l'heure devant la finale de Roland-Garros. Deux stars nationales s'affrontaient sur le terrain, Kim Clijsters et Justine Henin. Un match de clôture 100 % belge qui restera à jamais dans les annales et qui s'est soldé par la première victoire de Justine Henin sur la terre battue parisienne. Une réussite qu'elle dédie à sa maman disparue trop tôt. "Je voudrais dédier cette victoire à ma maman qui veille sur moi depuis le paradis. J'espère que tu es très fière de moi, maman", déclarait-elle, émue, trophée à la main. Ce dimanche sur RTL-TVI, Sandrine Corman revient sur le parcours exceptionnel de la joueuse originaire de Rocourt qui a ensuite connu une ascension fulgurante avec, au total, 43 victoires en simple dont sept levées du Grand Chelem, une médaille d'or olympique et deux masters.