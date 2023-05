Une scène saugrenue a notamment fait réagir bon nombre de spectateurs. En effet, alors que la présentatrice Hannah Waddingham était en train de s’exprimer, une femme au second plan a attiré l’attention à cause de son accoutrement et de son attitude lascive.

En réalité, il s’agit d’un visage bien connu de la télévision anglaise. Mel Giedroyc, actrice et présentatrice de la BBC, est ainsi descendue de sa tribune, de laquelle elle commentait l’Eurovision en direct, afin de réaliser un clin d’œil amusant à l’édition 2014 du concours. En effet, lors du passage de la Pologne durant cette édition, une jeune femme vêtue de la même manière avait mimé la préparation du beurre sur scène et avait marqué les mémoires.