”Loreen était ma favorite depuis le début” : Sandra Kim donne son avis sur la finale de l’Eurovision 2023

Contactée par nos soins, Sandra Kim, gagnante belge de l’Eurovision 1986 avec J’aime la vie, réagit au résultat final de cette édition. “Loreen était ma favorite depuis le début. En Flandre, nous entendons sa chanson fréquemment sur les radios depuis plus de deux mois. Et, j’avoue que je l’adore autant que j’adore cette chanteuse que j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer et avec qui j’ai pu discuter lors de concerts réunissant des ex-gagnants de l’Eurovision”, explique Sandra Kim.” C’est bien beau d’arriver sur la scène de l’Eurovision avec des paillettes partout ou d’y trémousser son popotin sur une chanson glamour. Mais, pour moi Loreen avait quelque chose en plus. Elle était comme une extraterrestre lors de cette édition. Pour moi, sa prestation était de loin la plus moderne de l’histoire de l’Eurovision. Il faut le souligner. Sa victoire est donc amplement méritée.”

Contrairement à la Suédoise, Sandra Kim n’a jamais voulu se représenter une deuxième fois à l’Eurovision. “Ce n’est pas une décision facile à prendre parce que cela peut être un couteau à double tranchant. Si après avoir gagné le concours, elle se représente et ne rencontre pas le succès, cela peut bousiller une carrière parce qu’on va toujours vous ressasser les mêmes choses. De mon côté, je suis très fière d’avoir gagné l’Eurovision. Trente-sept ans après, on m’en parle encore. Mais, j’étais très jeune. C’était une autre vie pour moi. J’ai donc toujours dit que je ne me représenterai plus.”

”Elle joue la carte de la diva et termine avec un doigt d’honneur”

Mais si la chanteuse a zappé sur la finale de l’Eurovision, ce samedi soir, c’était également pour supporter le Belge Gustaph qu’elle connaît bien. “Sa prestation était fraîche, professionnelle et très sympa à regarder”, explique-t-elle. “Gustaph est un chanteur avec qui j’ai déjà eu l’occasion de travailler. Il était choriste à l’époque et a depuis lancé sa carrière solo. Je connaissais également toutes les filles qui se trouvaient à ses côtés sur scène car je chante très souvent avec elles. Quand je regardais le show, je voyais donc des collègues qui ont fait super bien leur travail. Une 7e position sur 26 quand même, ce n’est pas rien !”

”La Belgique n’a pas du tout à rougir de sa place, notamment face à la France qui se positionne en bas de classement (16e position, NdlR.)”, poursuit Sandra Kim avant de réagir au doigt d’honneur qu’aurait soi-disant fait La Zarra, représentante de l’Hexagone lors de la remise des votes du public. “Elle (La Zarra, NdlR.) joue la carte de la diva et termine avec un doigt d’honneur. Ce n’est pas très gracieux. Mais bon, ce n’est pas grave non plus. Des doigts d’honneur, tout le monde en fait. C’est malheureusement ce que l’on va retenir de la France cette année alors que la prestation était pas mal.”

L’Eurovision, un concours ringard ? “Il faut arrêter de dire ça”

Plus de 35 ans après sa victoire, Sandra Kim salue toujours le concept de l’Eurovision qui a, selon elle, “évolué dans le bon sens”, notamment en ce qui concerne les “messages passés pour la communauté gay”. “Il faut arrêter de dire que ce concours est cheap ou ringard, conclut-elle. C’est un concours de la chanson populaire qui vise à mettre différentes cultures avec leur propre folklore en lumière. Alors, oui, ce samedi soir, j’ai vu deux ou trois pays à la prestation un peu ridicule mais bon, ceux qui n’aiment pas ou trouvent le concours ringard, ils n’ont qu’à changer de chaîne. En appuyant sur un bouton, ils arriveront peut-être sur un concours qui leur conviendra mieux comme le Reine Elizabeth.”