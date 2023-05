Un couple de “Mariés au premier regard” débarque dans “Vu à la télé”

Ils ont créé la surprise dans la sixième saison de Mariés au premier regard. Après s’être mariés chacun de leur côté et avoir finalement décidé de divorcer, Pierre et Delphine sont tombés sous le charme l’un de l’autre et n’ont visiblement pas envie de s’éloigner des caméras. À partir de ce dimanche, le couple indirectement formé par la téléréalité de RTL-TVI sera à suivre dans Vu à la télé, émission dans laquelle des Belges sont filmés en train de commenter ce qu’ils voient à la télévision depuis leur domicile.