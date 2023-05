Arthur de retour à l’animation d’un jeu dans “The Wheel, le cercle des 7” sur TF1

Comme le service public britannique qui a misé sur la star nationale du petit écran Michael McIntyre’s, TF1 mise sur sa valeur sûre du divertissement, à savoir Arthur. “Pour nous, c’était une évidence de lui proposer la présentation de ce jeu”, déclare Julien Degroote, directeur du développement et de la création du groupe TF1. Conscient du potentiel du programme, Arthur a d’ailleurs accepté de présenter pour la première fois un jeu qu’il n’a pas produit lui-même. “Ça valait vraiment la peine”, nous explique le présentateur de Vendredi tout est permis qui renoue avec l’animation d’un jeu télé 13 ans après l’arrêt d’A prendre ou à laisser sur TF1.

Une version unique

À la différence des autres versions du programme, The Wheel France est dotée d’un public de 100 personnes et ne dure pas moins de 120 minutes avec les spots publicitaires. “Nous, on a pu davantage jouer sur la partie divertissement et humour”, explique Arthur qui a fait jouer de ses relations pour ramener la crème de la crème sur les fauteuils des experts, de Gérard Jugnot à Shy’m en passant par Elie Semoun, Mathilda May, Arnaud Tsamère ou encore le Belge Alex Vizorek. “Ils ne sont pas venus pour faire de la promo mais juste pour le fun et pour l’envie d’aider un anonyme à gagner”, lance Arthur qui précise que “tout le monde a passé un bon moment, notamment Gerard Jugnot qui s’est éclaté”.

À force de voir la roue tourner - à du 12 kilomètres par heure - pendant l’enregistrement du jeu, notamment sur les écrans, certains ont toutefois été gagnés par la nausée. “On a fait des petites pauses gerbe”, s’amuse Arthur qui compare la fin de The Wheel, le cercle des 7 à celle d’une “d’une soirée où on se retrouve bien bourré”. L’émission fera-t-elle le même effet aux téléspectateurs qui la regarderont depuis leur salon ? À en croire les images, ceux-ci risquent bien d’être bousculés, mais dans le bon sens du terme !

À ce stade, trois émissions de deux heures sont en boîte, annonce TF1 qui a communiqué, ce lundi, sur les personnalités qui se prêteront au jeu lors du premier numéro. Il s’agit de “Julie de Bona, Gérard Jugnot, Baptiste Lecaplain, Caroline Margeridon, Anne Roumanoff, Michel Sarran, Shy’m, Alex Vizorek, Bernard Werber et bien d’autres encore…”, précise la chaîne privée qui n’a, pour l’instant, pas l’objectif de faire de ce jeu un rendez-vous quotidien.

30 ans de carrière pour Arthur

Cette année, Arthur fête ses 30 ans de carrière à la télévision. Trois décenies ponctuées par la présentation de grandes émissions telles que Les enfants de la télé, La Fureur, 120 minutes de bonheur, A prendre ou à laisser, Stars sous hypnose ou encore Vendredi tout est permis mais également par la production de programmes, où il s'est retrouvé derrière la caméra, comme Stars à nu ou encore Marble Mania.

Pour l’occasion, TF1 prépare une émission spéciale dont l’animateur lui-même ignore encore le contenu et dont la date est inconnue à ce stade. “Je ne sais pas ce qu’ils me préparent”, déclare celui qui a démarré sa carrière à l’âge de 24 ans. “Aujourd’hui, les animateurs de prime-time démarrent plutôt à 35 ou 40 ans.”

”Moi, je ne cherche que le plaisir et l’amusement, poursuit l’animateur avant de conclure qu’en trente ans, il a eu la chance d’assouvir tous ses “fantasmes télévisuels”.