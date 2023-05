Fort Boyard : un nouveau personnage de petite taille va accompagner Passe-Partout

Pour cette 34e saison de “Fort Boyard”, Olivier Minne, le Père Fouras, Passe-Partout et Passe-Muraille seront à nouveau de la partie. Et selon Télé-Loisirs, les deux joyeux serviteurs du maître du fort vont toutefois être accompagnés d’un tout nouvel ami, Mauvaise Passe, qui travaillera en étroite collaboration avec André Bouchet (Passe-Partout). D’après la société Adventure Line Productions, ce personnage sera incarné par Stéphanie Lhorset, atteinte aussi de nanisme. Et qui n’est pas une inconnue du grand public. On a pu la voir notamment dans “Boyard Land” entre 2019 et 2021, présenté aussi par Olivier Minne, dans le rôle de Passe Moilesucre. Au cinéma, elle a aussi joué dans les films Les Morsures de l’aube (2000) et Indésirables (2013) ou plus récemment dans Les cinq diables.