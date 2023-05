”Mon Koh-Lanta, c’est les montagnes russes” : Après avoir été éliminée, cette aventurière retourne sur le camp

La semaine dernière, Koh-Lanta a laissé les téléspectateurs sur leur faim avec un teaser interpellant. Après avoir été éliminés au conseil, Clémence et Esteban, dont les destins étaient croisés, se retrouvent face à face pour un duel permettant au vainqueur de réintégrer l’aventure. “Je mesure la chance de pouvoir retourner dans l’aventure”, dit Clémence. Mais, malheureusement, la jeune femme est tombée, cette fois-ci, sur un adversaire bien plus fort. Esteban gagne l’épreuve et rejoindra bientôt ses camarades.