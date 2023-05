Angèle: "On m'a volé mon coming-out"

Dans le documentaire Homos en France, diffusé mardi soir sur France 2, Angèle a livré un témoignage très intime sur son enfance bercée par La petite sirène ("J'étais super amoureuse d'elle dans les Disney"), sur son adolescence ("Toute mon adolescence, c'était du non-dit, des "j'embrasse des filles et puis hihi, c'est parce qu'on est amies, ça veut rien dire. J'avais des pensées très lesbophobes. "C'est pas pour de vrai, ça va me passer". Je me disais ça"), mais aussi sur ses blessures. Notamment lorsque sont dévoilées des photos. "On m'a volé mon coming-out", explique-t-elle. "Certaines personnes de ma famille l'apprennent comme ça, des amis aussi, et ma grand-mère. Toute sa vie on lui a dit que c'est compliqué. Mais c'était quand même dur aussi d'avoir l'impression que je la décevais, moi qui avais toujours voulu être la bonne élève."