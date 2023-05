Audrey Fleurot : La somme exorbitante que l’actrice touche pour chaque épisode de “HPI”

Si les 12 millions historiques réalisés lors de la première saison, replay inclus, restent inégalés jusqu’à aujourd’hui, les chiffres de la série policière sont toujours à la hauteur des espérances, sur les deux chaînes. Plus de 400.000 téléspectateurs belges ont suivi le démarrage de la saison sur La Une, le 9 mai dernier, contre 8,379 millions de Français sur TF1, le 11 mai dernier. Des audiences très satisfaisantes qui font de HPI l’un des grands événements de la saison télévisuelle.

Pour Audrey Fleurot, qui était déjà l’une des actrices françaises les plus bankables de ces dernières années (Kaamelott, Engrenages, Le Bazar de la Charité, etc.), interpréter et faire perdurer le personnage de Morgane Alvaro sur le petit écran est donc une occasion à ne pas manquer.

Face au succès de la série, la comédienne de 45 ans a d’ailleurs, tout naturellement, renégocié son salaire. Selon le magazine Voici, elle n’empocherait pas moins de 200.000 euros par épisode de HPI. Une jolie somme qui a certainement convaincu l’actrice a rempilé pour deux saisons supplémentaires de la série policière.