"Plus belle la vie": la série emblématique bientôt de retour sur… TF1?

En novembre dernier, "Plus belle la vie" s’arrêtait brusquement. La série culte de France télévision était diffusée quotidiennement depuis 2004, et avait cumulé 18 saisons et 4 600 épisodes. Au fil des années, elle avait réussi à rassembler une large fanbase à travers toute la francophonie. Néanmoins, il se pourrait bien que la sitcom n’a pas dit son dernier mot! En effet, Newen Studios, le producteur du feuilleton, serait actuellement en pleine discussion avec TF1 pour le relancer.