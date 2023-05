"Septante et un" quitte RTL House

Vent de fraîcheur sur RTL-TVI ! En août prochain, Septante et un, le jeu quotidien phare de Jean-Michel Zecca, fêtera ses 20 ans. Un anniversaire pour lequel le programme a subi un petit lifting. Outre le retour du public en présentiel – à cause de la crise sanitaire, celui-ci n’intervenait plus que de façon digitale -, Septante et un se dote d’un décor flambant neuf.