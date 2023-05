”Je ne suis ni une aide, ni un handicap pour les candidats” : Jean-Michel Zecca lève le voile sur “Cache cash”, son nouveau jeu

Ce dimanche, les commandes d’un nouveau jeu télé lui sont confiées. Il s’agit de Cache Cash, une émission adaptée d’un format flamand lors de laquelle une famille est mise au défi de retrouver, en trois séances de dix minutes, les 100.000 euros dispersés dans des endroits improbables de sa maison afin de les empocher et d’accomplir des projets fixés.

Connaissiez-vous l’émission avant que RTL-TVI vous la propose ?

Jean-Michel Zecca : “Non, pas du tout. Je l’ai vraiment découverte quand la chaîne me l’a proposée. À ma grande surprise, celle-ci était belge. Ça a éveillé davantage ma curiosité. Je n’ai pas regardé l’émission dans son entièreté mais un bout de pilote pour ne pas reproduire des choses qui ne m’appartiennent pas. De la sorte, j’ai pu y aller à ma manière.”

Quel rôle allez-vous jouer dans cette émission ?

“Je ne suis pas du tout là pour aider les familles à trouver les billets cachés. Mais, en même temps, je ne suis pas là pour les en empêcher. Je ne suis ni une aide, ni un handicap en gros. Mon rôle est d’aider les experts à cacher l’argent dans la maison et de discuter avec les différentes familles pour savoir comment celles-ci vont procéder pour trouver les billets dispersés. Et également pour savoir ce qu’ils comptent faire avec la somme rassemblée. Mais à partir du moment où le jeu démarre, les candidats ne me calculent plus.”

Avez-vous repéré certains réflexes habituels lorsque la recherche démarre ?

“Il y a un peu de tout au niveau des stratégies. Mais, j’ai pu constater que les familles se dirigent dans un premier temps vers les objets des tâches quotidiennes. Chacun va voir dans sa chambre puis dans la salle de bains et ils se réunissent tous dans les espaces de vie commune. Ce qui est intéressant, c’est que les téléspectateurs qui se trouvent devant leur écran savent, eux, où est caché l’argent. Et, je peux vous dire qu’il y a de tout. Soledad, policière qui fait partie des experts, est habituée à faire des perquisitions où les trafiquants ont parfois des idées de génie pour cacher de l’argent. Elle a reproduit ce qu’elle voyait à son boulot.”

Les candidats risquent de mettre leur maison sens dessus dessous pour trouver les billets cachés. Que se passe-t-il s’ils cassent certains objets ou font de gros dégâts ?

“Certains objets sont placés par la production et les candidats passent parfois à côté. S’ils les trouvent et les cassent, ce n’est pas un problème. Mais, par contre, nous ne sommes pas responsables s’ils décident de casser des choses qui leur appartiennent. Le jeu demande davantage une fouille minutieuse qu’une destruction massive. Tout ce qu’ils auront réussi à trouver et à mettre dans une urne leur appartiendra.”

Les candidats peuvent aussi bénéficier de jokers…

“Exactement, en découvrant ce qui se cache à l’intérieur d’une statuette 3D à mon effigie. Je pourrai également leur proposer des deals comme, par exemple, leur donner un joker qui leur coûterait 1000 euros mais avec lequel ils pourraient gagner 3000 euros.”

Voilà encore un jeu à votre compteur. Qu’est ce qui vous plaît temps dans ce genre d’émission ?

“Dans un jeu, on sait comment ça commence mais jamais comment ça se termine. Et surtout, c’est le reflet de la vraie vie. Ce sont les candidats qui vont imprimer leur humeur et écrire l’histoire de leur partie. Il y a autant de candidats qu’il y a d’histoires différentes. Ça pourrait sembler répétitif pour certains mais pour moi, ça se renouvelle sans cesse. Je découvre de nouvelles personnes, de nouveaux parcours, en permanence.”

En août prochain, Septante et un fête ses 20 ans. Qu’avez-vous prévu pour cet anniversaire ?

“Le jeu entrera dans une nouvelle ère cette année avec un nouveau studio, un plateau flambant neuf qui est le plus ambitieux de l’histoire de Septante et un, mais également l’apparition d’une nouvelle règle. Comme l’émission, je vais me refaire une jeunesse de mon côté aussi. Puis, il ne faut pas oublier qu’à partir de mi-juin, le public sera enfin de retour. Même si je ne crache pas sur la façon dont on a pu maintenir l’émission ces dernières années, le contact avec les gens me manquait beaucoup.”

Après plus de deux décennies à l’animation, avez-vous déjà envisagé de vous tourner vers la production ?

“C’est quelque chose qui me tente et que je n’exclus pas. J’y réfléchis mais il faut du temps pour ça et, pour le moment, je suis très occupé avec mon activité d’animateur. Disons qu’il n’est pas impossible que je me tourne vers la production dans les prochaines années.”