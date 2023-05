Marine Delterme va donner la réplique à une star de Marvel

Selon la comédienne, l’arrêt de la fiction est dû à deux choses. En premier lieu, “la politique éditoriale de TF1 qui à un moment, et c’est normal, veut lancer des nouveaux programmes. “Après vingt ans, la place n’est pas incompressible. Donc il faut enlever quelque chose pour avoir l’espace pour de nouvelles séries, pour essayer de nouvelles choses”, expliquait-elle sur France Inter la veille de la diffusion du dernier épisode.

Une prise de conscience survenue lors du confinement serait également responsable de la fin d’Alice Nevers. “[…] Comme plein de Français, je me suis posée. Je me suis aussi dit : 'Qu’est-ce que je vais faire de ma vie ? En fait, ça fait quasi vingt ans, que vais-je faire ?', a-t-elle poursuivi avant d’ajouter avoir eu “envie d’autre chose”. “Donc il était aussi temps que j’arrête. Ça s’est très bien trouvé.”

L’actrice révélée dans le film Les Nuits Fauves n’a toutefois pas longtemps déserté les plateaux de tournage puisqu’elle a décroché un rôle dans la série américaine The Sympathizer, thriller d’espionnage adapté du roman éponyme de Viet Thanh Nguyen et réalisé par Park Chan-Wook, immense réalisateur sud-coréen qui est notamment à l’origine de Snowpiercer. La Française y donnera la réplique à Robert Downey Jr., star hollywoodienne connue pour son rôle d’Iron Man dans les films Marvel mais également pour son rôle de Sherlock Holmes. “Tellement excitée et honorée de rejoindre le grand Robert Downey Jr., Park Chan-Wook and Fernando Meirelles dans ce projet magnifique”, écrit Marine Delterme sur Instagram.