En effet, il estime que France 2 prépare un documentaire à charge. “Toutes les images qui ont été demandées (par 'Complément d’enquête', ndlr), ce ne sont pas des images où on offre une maison, où on fait un jeu. Il n’y a que des images où on dit un truc […] les nouilles. Avec le déroulé des images qui ont été demandées, tu sais ce que va être le documentaire”, confie Cyril Hanouna.

Avant de poursuivre : “Je vais vous dire la vérité. Ils vont le faire ce 'Complément d’enquête' et ce sera la fin de 'Complément d’enquête' derrière parce que je vais mettre mon nez dedans. Et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, généralement, je fais souvent tout péter”.

Ce qui faisait réagir le chroniqueur Bernard Montiel : “Ils seraient même prêts à payer certaines personnes comme personne ne veut parler. Ça c’est énorme ! Quelqu’un m’a dit qu’on l’a contacté et qu’on était prêt à (lui) donner un peu d’argent pour parler”.

Ce que “Complément d’enquête” a démenti sur Twitter. “Non, 'Complément d’enquête' ne paie pas ses témoins. Mais comme on n’est pas rancuniers, on vous réitère notre demande d’interview”.

”Un 'Complément d’enquête' à 500.000 euros, c’est avec grand plaisir”

Les images que France 2 a demandées à C8, Cyril Hanouna ne les vendra pas à bon prix. “Je leur ai dit, c’est 20.000 (euros) l’image. Donc s’ils veulent faire un 'Complément d’enquête' à 500.000 euros, c’est avec grand plaisir”, rigolait Cyril Hanouna. “Complément d’enquête va mettre je ne sais pas combien d’argent, notre argent, votre argent, pour faire un documentaire de deux heures sur un animateur d’une autre chaîne. Donc c’est quand même exceptionnel ! Et après, ils veulent nous dire qu’ils ne veulent pas faire d’audience. Les mecs savent très bien qu’ils vont faire un record d’audience”.