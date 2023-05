Les confidences de Frank Colin, cerveau de l’affaire Air Cocaïne : "Quand vous rentrez en prison, vous y amenez toute votre famille"

Mais cette affaire n’est qu’une étape dans une vie tout sauf ordinaire, celle de ce jeune de la cité Berthe à Seyne-sur-Mer. Ce passionné de boxe "allergique à l'école est vite devenu un spécialiste de la sécurité, un garde du corps de stars internationales et de personnalités très riches avant de faire fortune dans les affaires en Roumanie. Lamborghini, hôtel de luxe, jet privé étaient son quotidien jusqu’à ce 28 mars 2013 où il est arrêté à Paris dans le cadre de l’affaire Air Cocaïne qui se décline en mini-série documentaire à voir sur RTL-Tvi à partir de ce mercredi 24 mai à 20 h 30. Conséquence : un divorce, une condamnation à 7 ans de prison et une vie à refaire de zéro.

À la lecture de votre livre Je m’appelle Frank Colin. J’ai organisé Air Cocaïne, et après avoir visionné a série-documentaire, on se dit que vous avez une vie de fou…

”Au début, j’étais très méfiant, je me disais que les gens se foutaient de ma gueule en disant ça. Mais comme ils sont beaucoup à le dire, je vais finir par le croire. Pourtant, je n’ai pas l’impression d’avoir une vie extraordinaire. Ce n’est pas un parcours ordinaire mais beaucoup de gens connaissent cela. Dans ce genre de trajectoire, il faut prendre beaucoup de risques, ce que je fais tout le temps, et avoir un peu de chance.”

Vous pensez avoir eu de la chance malgré la “tuile” Air Cocaïne qui vous a conduit en prison ?

”Je pense avoir eu, oui. Et toujours en avoir. J’ai cherché les problèmes et ils sont venus à moi. Je ne peux que m’en vouloir à moi-même. Mais je pense que ce qui est arrivé est un bien pour un mal.”

Qu’est-ce qui vous à conduit à monter Air Cocaïne alors que vos affaires en Roumanie se portaient très bien ?

”J’ai eu cette idée folle de vouloir protéger toute ma famille, sur le plan financier s’entend. Idem pour mes proches. C’était une erreur. J’avais décidé qu’il n’était pas bien que je profite seul de tout ce que je possédais. L’égoïsme n’a jamais fait partie de mon état d’esprit. Quand j’ai vu que ça allait coûter très cher, j’ai monté l’opération.”

Frank Colin à St-Tropez. ©©Memento & Broadster productions

Cette histoire vous a tout fait perdre ?

”J’ai mis un genou à terre mais il me restait une jambe pour me relever. Je me suis relevé tant bien que mal, parce que ce n’est pas facile. Ni financièrement, ni mentalement. Ça laisse de grandes cicatrices intérieures. Ce n’est rien de ne plus avoir d’argent, l’essentiel c’est la santé. Certes avec l’argent on fait beaucoup plus que ce qu’on peut croire mais avec la santé, on refait tout, y compris de l’argent. Aujourd’hui, j’ai remonté deux sociétés. Physiquement parlant, je suis au top de ma forme et j’ai ma nouvelle vie de couple. Tout va bien.”

Pourquoi parlez-vous parlez de cette affaire dans votre livre et cette participation à cette série-documentaire ?

”Je ne suis pas quelqu’un qui est tombé dans le trafic de stupéfiant et qui aime faire ça. Je suis une personne lambda qui était opposée à ça et qui, un jour, s’est levée avec une idée folle, celle de mettre ma famille à l’abri. J’aurais pu transporter des armes ou de l’uranium, c’est tombé sur la drogue. Des mauvaises choses arrivent à de bonne personne. Moi, j’ai toujours fait le bien autour de moi, même au-delà du cercle familial et de mes amis. Et je continue à le faire.”

Participé à la série-documentaire était une évidence ?

”Au départ, j’avais refusé. En prison, je me suis qu’en sortant, je ferais profil bas. Mais quand j’ai rencontré les deux producteurs, ils m’ont dit qu’avec ou sans moi, cette série se ferait. Après un temps de réflexion, puisque les médias m’avaient donné tous les rôles dans cette histoire et avaient tout réinventé, j’ai jugé que c’était la meilleure façon de m’expliquer et de montrer qui je suis. Par contre, j’ai refusé des émissions très regardées en France. Et même Netflix. La plateforme développe le même projet que celui diffusé sur RTL-TVi. Ce sera un documentaire sans fiction en trois épisodes attendu à la fin de l’année. J’ai fait ce que j’avais à faire, je n’allais pas me réexpliquer 50 fois.”

La série dit-elle toute la vérité sur Air Cocaïne ?

”Elle raconte ce que tout le monde a bien voulu dire (rire). Dans toute affaire il y a toujours des parts de mystère. La vérité appartient toujours au silence…”

Aujourd’hui, vous êtes un homme heureux ?

”…C’est difficile. Fondamentalement, je le suis parce que mes enfants et ma famille vont bien. Mais ils ont tous souffert de ce qui est arrivé et ça me dérange beaucoup. Parce que moi, je ne leur voulais que du bien. Quand vous rentrez en prison, vous n’y allez pas tout seul, vous y amenez toute votre famille.”

Netflix est aussi sur le coup

Participé à la série-documentaire était-ce une évidence pour Frank Colin, lui qui est sous contrôle judiciaire jusqu’en 2025 ? “Au départ, j’avais refusé, a-t-il confié à la DH, expliquant qu’en prison, il s’était dit qu’en sortant, il ferait profil bas. Mais quand j’ai rencontré les deux producteurs, ils m’ont dit qu’avec ou sans moi, cette série se ferait.” Cependant, le feeling étant bien passé avec eux et après un temps de réflexion, il s’est dit qu’il y avait peut-être là une opportunité de rétablir certaines choses. “Puisque les médias m’avaient donné tous les rôles dans cette histoire et avaient tout réinventé, j’ai jugé que c’était la meilleure façon de m’expliquer et de montrer qui je suis.”

Par contre, Frank Colin a refusé des émissions très regardées en France. Et même Netflix. “La plateforme développe le même projet que celui diffusé sur RTL-TVi. Ce sera un documentaire sans fiction en trois épisodes attendu à la fin de l’année. Mais j’ai fait ce que j’avais à faire, je n’allais pas me réexpliquer 50 fois.”