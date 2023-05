Un célèbre humoriste belge bientôt à la présentation d’une nouvelle émission produite par Arthur

Mais l’animateur, qui fête ses 30 ans de carrière télévisuelle cette année, n’en délaisse pas moins la production, son autre dada qui a fait naître plusieurs émissions notables telles que Stars à nu, District Z, Diversion, Vendredi, tout est permis ou encore Marble Mania. Interviewé par nos soins, Arthur nous a confié qu’il était en train de préparer une nouvelle émission d’humour prévue pour France Télévisions. À la présentation, l’humoriste Philippe Caverivière, notamment présent dans Quelle époque ! de Léa Salamé sur France 2, mais également un humoriste belge, Alex Vizorek, qui officie depuis deux ans dans Télématin également sur France 2, et qui a, à plusieurs reprises, fait des apparitions dans les émissions présentées par Arthur sur TF1, Le Grand Concours en mars dernier et The Wheel, bientôt à l’antenne.

Joint par téléphone, Alex Vizorek nous livre quelques informations sur le contenu de l’émission encore en chantier. “Ce que je peux dire, c’est qu’avec Philippe Caveriviere et moi à la présentation, il y a forcément une envie de traiter de l’actualité !”, confie l’humoriste. Il faudra toutefois attendre avant de voir ce nouveau programme atterrir sur nos écrans puisque le pilote ne sera tourné qu’en juin prochain.

Alex Vizorek, bientôt à la présentation d'une émission télé en France, produite par Arthur ! ©COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Une nouvelle corde à son arc

S’il a souvent porté la casquette de chroniqueur sur le petit écran français (d’Un soir à la Tour Eiffel sur France 2 à Salut les terriens ! sur C8 en passant par C l’hebdo sur France 5, et qu’il a brillamment présenté la 32e cérémonie des Molières en sur France 2 en mai 2022, c’est la première fois qu’Alex Vizorek se voit confier les commandes d’un divertissement chez nos voisins.

Une cartouche en plus pour le Bruxellois qui est actuellement en tournée avec son nouveau spectacle. Il sera d’ailleurs de passage un peu partout en Belgique : Ces 26 et 27 mai au Théâtre des Galeries de Bruxelles, la 9 novembre au Centre Culturel d’Auderghem, le 20 décembre à la Sucrerie de Wavre, le 21 décembre au Théâtre Royal de Mons, le 15 mars au Centre Culturel de Spa et le 23 mars au festival Namur is a Joke (infos et réservations sur le site alexvizorek.com.