Découvert dans les 12 coups de midi, Paul El Kharrat avait ébloui les téléspectateurs par son savoir. Atteint du syndrome d’Asperger, le jeune homme avait, au quotidien, étalé toute sa culture générale chaque midi devant la France entière et s’était créé une notoriété des plus impressionnantes, lui qui aura totalisé 150 victoires et qui était reparti avec une cagnotte de 691.522 euros.

Aujourd’hui âgé de 24 ans, l’ancien maître de midi a depuis fait du chemin, lui qui est désormais sociétaire des Grosse Têtes avec Laurent Ruquier. Sauf que plusieurs mois après l’élimination de Paul El Kharrat, lui et le présentateur Jean-Luc Reichmann paraissaient en froid, eux qui avaient affiché une énorme complicité dans les 12 coups de midi. “Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? Cela fait près d’un an qu’on ne s’adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n’ai pas de contacts ni directs, ni privilégiés, avec cet homme”, avait-il notamment déclaré auprès de nos confrères de Télé Star.

En janvier dernier, sur le plateau de Jordan De Luxe, Paul El Kharrat avait donné plus d’informations au sujet de la brouille qui l’opposait à Jean-Luc Reichmann sans toutefois en dévoiler trop. “Il y a peut-être eu un contentieux, mais au fur et à mesure que le temps va passer, on va dire, ça va, petit à petit, rentrer dans l’ordre.”

Il semble désormais que ce contentieux entre les deux comparses n’est plus qu’une histoire ancienne si l’on s’en réfère à la photo partagée ce jeudi 25 mai par le présentateur de 62 ans sur Twitter. “Vraiment très heureux que nous ayons pu nous expliquer en toute sérénité”, a indiqué Jean-Luc Reichmann en légende d’un cliché où on le voit poser tout sourire aux côtés de l’ancien Maître de midi.

Jean-Luc Reichmann en a également profité pour annoncer une bonne nouvelle aux téléspectateurs des 12 coups de midi. “Un bonheur que tu aies accepté mon invitation pour l’anniversaire des treize ans des 12 coups de midi”, a-t-il poursuivi. Une émission prévue le 28 juin sur TF1.

Le présentateur s’est également laissé aller à une petite confidence sur le plateau du jeu : “Je me rappellerai toujours du papa de Paul à qui j’envoie le bonjour et qui disait : 'Les 12 coups de midi, il n’y a plus besoin de sécurité sociale'. C’était extraordinaire parce que tous les jours on apportait un peu de bonheur”, avant de poursuivre “La bonne nouvelle, c’est que Paul sera de retour dans notre famille, il est de retour dans le Combat des maîtres”.