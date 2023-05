Quand le Grand Cactus se moque de Georges-Louis Bouchez : “Gueule en terre, Bleu !”

Nelson Monfort (le vrai !) et le président du MR (le faux !) étaient les invités phares de la dernière émission du Grand Cactus, saison 8, sur Tipik RTBF ce jeudi soir. Et GLB en prend pour son grade : “J’ai fait le couillon à la télé et j’ai eu l’air d’une grosse bièsse !”