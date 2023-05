"Caméra café: 20 ans déjà": un téléfilm aux accents très belges

Une bande originale avec un gitan belge et un téléfilm qui est tout aussi noir, jaune, rouge. “On a même tourné caméra Café ici, en Belgique, avec des techniciens belges, tous, sans exception”, glisse l’acteur/chanteur de 61 ans. “Sans oublier les acteurs et actrices aussi, ajoute Bruno Solo. À part Waly Dia, il y a tous les autres acteurs qui viennent faire des guests dans Caméra Café, 20 ans déjà, indépendamment des acteurs habituels de la série, qui sont tous belges (Mourade Zeguendi, notamment, NdlR.).” Et celui qui a longtemps habité en Belgique de conclure. “C’est important de le dire. Déjà, j’ai vécu ici. J’ai une tendresse pour ce pays. Yvan est marié avec une Belge depuis beaucoup d’années. Le premier film, Espace détente, on l’avait réalisé avec toute une équipe belge à la technique. Donc oui, on a un rapport un peu particulier à votre pays. Surtout, aussi, pour l’argent. Car oui, c’était moins cher de tourner ici. On n’en parle pas assez de ça. C’est la fameuse taxe, le tax shelter. Enfin, voilà, ce n’était pas pour nous, plutôt pour vous et vous donner le meilleur.”