Entre France Télévisions et les fans de Roland-Garros, ce n’est pas toujours le grand amour

Comme le souligne Le Parisien, cet exercice fait fulminer un certain nombre de téléspectateurs. Pas pour l’effort demandé, non, mais parce que France Télévisions impose un moment bien précis pour cette “bascule”, peu importe ce qui se passe sur le terrain. Et parfois, ça tombe à un bien mauvais moment. Lors de points importants, par exemple. En pleine balle de match…

Il y a même un compte Twitter qui répertorie les bascules les plus incongrues : “La Bascule France TV”, avec en guise de sous-titre “La Bascule, un art de vivre”. Un compte qualifié de semi-parodique par son ou ses administrateurs. On peut y voir de nombreuses séquences interrompues brutalement, nécessitant de changer de chaîne pour voir la suite.

Les fans de tennis ne sont pas les seuls logés à cette enseigne. Cela vaut pour de nombreuses retransmissions sportives. Les Jeux olympiques en particulier. Voilà qui promet de belles séries de commentaires et de coups de gueule l’an prochain lorsque Paris accueillera ses JO.

Autre spécialité souvent concernée parce que s’étendant d’office sur une longue durée : le cyclisme…

Impossible de faire marche arrière

Dans Le Parisien, France Télévisions s’explique sur cette procédure et l’impossible choix du moment où la bascule s’opère. Le service public met en avant le fait que les grilles de ses chaînes de télévision sont calées à la seconde près très longtemps à l’avance. Des semaines plus tôt. ET il est impossible de faire marche arrière.

”Si on n’opère pas la bascule, les téléspectateurs de France 2 qui veulent voir leur journal ne seront pas contents non plus. On doit faire des choix et espérer que tout se combine bien mais il suffit de quelques imprévus pour que la bascule se retrouve au milieu d’une épreuve”, indique Pascal Golomer, le directeur adjoint des Sports de France Télévisions lors de la diffusion des JO de 2020 qui ont eu lieu en 2021. C’est donc le prix à payer par les téléspectateurs pour assouvir leur soif de sport sur le service public français car il n’y a pas vraiment d’alternative. Ou alors, il faut se contenter des rencontres disputées en nocturne qui elles sont retransmises sur Amazon Prime Video.