”Casse cash”, le spin-off de “Cache cash” où les people détruisent tout au profit d’une association : “Jeremstar a cassé la baraque !”

Douze stars des réseaux sociaux en duels

Au casting de ce format court ? Les influenceurs et créateurs de contenus Shauna Dewit, David Rodriguez, Simon Herck, Dylhan Fat mais aussi Christopher des Cht’is, Gaëlle Garcia Diaz ou encore Silent Jill et Jeremstar. Objectif ? Récolter un maximum d’argent pour leur association dont le gain max est de 2500 euros. Les influenceurs s’affrontent en binôme (une émission en 6 épisodes donc, 3 présentées par Fiona De Paoli et les 3 autres par Ludovic Daxhelet). Cerise sur le gâteau, les people vont devoir détruire un élément emblématique de leur carrière dans cette Rage Room. Et comme Jeremstar l’a dévoilé sur ses réseaux sociaux, l’influenceur s’est défoulé sur… une baignoire ! Et le célèbre blogueur, défenseur du harcèlement scolaire (l’association qu’il défendait était d’ailleurs Les mots de Tom), a même “cassé la baraque” en se prenant un coup sur la tête. Verdict final lors de la diffusion sur RTLPlay courant du mois de juin ou septembre. “J’ai été d’une virilité déconcertante”, plaisante-t-il.