Entre Delphine et Pierre, couple reconstitué de “Mariés au premier regard”, c’est déjà fini !

Contre toute attente, l’émission de téléréalité a toutefois permis à un nouveau couple de se former. Mariés chacun de leur côté, Delphine et Pierre, participants de cette saison, sont tombés sous le charme l’un de l’autre alors que la production n’avait relevé chez eux un taux de compatibilité. “J’étais avec Caroline, tandis que Delphine était avec Jonathan. À un moment, nos regards se sont croisés, nous avions des sourires jusqu’aux oreilles”, confiait Pierre dans les colonnes de Ciné Télé Revue. Les deux tourtereaux ont attendu la fin de la saison pour lever le voile sur leur relation et ce en postant plusieurs tendres clichés sur les réseaux sociaux. Depuis, le couple ne se cache plus et fait même partie des nouveaux canapés de l’émission Vu à la télé, émission en cours de diffusion lors de laquelle les caméras de RTL-TVI les filment à domicile en train de regarder et d’analyser diverses émissions de télé.

Selon nos informations exclusives, Delphine et Pierre se seraient toutefois séparés depuis lors. Une triste nouvelle confirmée par une source proche et par l’arrivée récente de la jeune Liégeoise de 31 ans sur l’application de rencontre Tinder. Sur Instagram, tous deux ont également supprimé leurs photos de couple.

La question qui se pose dès lors est de savoir si Delphine et Pierre vont continuer de se faire passer pour un couple dans Vu à la télé, dont les tournages se font à quelques jours de la diffusion de l’émission, s’ils vont être transparents et annoncer leur rupture ou s’ils vont tout simplement quitter le programme du dimanche soir.