Kim Cattrall sera bien de retour dans la suite de “Sex and the City”

Un retour presque forcé pour Kim Cattrall qui aurait tourné seule sa scène à New York et n’aurait donc pas interagi avec ses anciennes camarades dans le cadre de ce retour. En raison, une brouille (non fictive cette fois) entre elle et Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, qui a démarré il y a bien longtemps et qui serait à l’origine de son absence dans la première saison d’And Just Like That. Kim Cattrall reproche, en effet, à son ancienne partenaire de jeu de l’avoir mise à l’écart dès le début de la série Sex and The City. “Sarah Jessica Parker aurait pu être plus gentille. Je ne sais pas quel était son problème, je ne l’ai jamais su”, expliquait l’interprète de Samantha dans une interview accordée à un média américain en 2017.

Depuis, plusieurs événements sont venus empirer leur relation. Parmi eux, les condoléances publiques de Sarah Jessica Parker suite au suicide de Chris Cattrall, frère de Kim Cattrall. Une intervention qui avait provoqué la colère de la défunte sœur. “Tu n’es pas de ma famille, avait-elle écrit sur Instagram en s’adressant à Sarah Jessica Parker. Tu n’es pas mon amie. Je t’écris donc pour te dire une dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie afin de restaurer ton personnage de gentille petite fille.”

Contrairement à ce que les amateurs de la série pourront voir lors de cette deuxième saison, diffusée à partir du 22 juin sur HBO Max (et un peu plus tard sur Plug RTL et RTL Play en Belgique), l’ambiance était donc loin d’être au rendez-vous…