”Nous vivons vraiment dans une pauvre France” : Quentin réagit enfin à son élimination dans “Koh-Lanta”

Depuis, c’est le silence radio. Le charpentier n’a pas voulu se plier à l’exercice de l’interview post-élimination. Si Adventure Line Productions, la société de production de Koh-Lanta, avance que ce sont des “obligations professionnelles et personnelles” qui l’ont poussé à refuser de s’adresser aux journalistes, il n’en est vraisemblablement rien. Selon puremédias.com, l’homme de 26 ans aurait tout simplement décliné toute interview parce qu’il trouve que “les journalistes ne retranscrivent pas correctement ses propos”.

À la place, Quentin a donc préféré s’exprimer sur les réseaux sociaux. “Clap de fin sur mon aventure ! Je ne dirai que deux choses : Merci à ceux me soutiennent et me témoignent du respect. Merci à vous ! Vous vous reconnaîtrez”, écrit-il avant d’adresser un bref message à ses haters : “Nous vivons vraiment dans une pauvre France. Bravo à celles et ceux qui ont l’insulte (le mot est faible) tellement facile. C’est terrible parce que nous sommes dans un JEU.”

Quatre aventuriers en lice pour la finale

La semaine prochaine, Tania, Frédéric, Julie et Nicolas s’affronteront lors de la mythique épreuve d’orientation. Les trois aventuriers qui auront réussi à trouver l’objet cherché et qui l’auront ramené dans les temps à Denis Brogniart se qualifieront pour les emblématiques poteaux qui détermineront les deux grands finalistes de Koh-Lanta : Le Feu Sacré et qui se dérouleront juste avant le dépouillement habituel des votes, le 13 juin prochain, en direct du plateau de TF1.