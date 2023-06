Brigitte Bardot: quels ont été les hommes de sa vie ?

La France des années 50 a vu naître une fille “comme il n’en existait pas avant” et qui cassait les codes en s’éloignant clairement de ce que la société attendait de la femme à ce moment-là, à savoir l’image d’une épouse et d’une mère parfaite. Elle a déculpabilisé les hommes et les femmes. Les premiers de les désirer, les secondes d’être des objets de désir. “J’ai abattu beaucoup de tabous, j’ai représenté peut-être une nouvelle sorte de femme, qui a su s’exprimer différemment, qui a su être différente des autres. Je suis arrivée au bon moment je crois”, peut-on entendre de sa bouche dans Bardot Amoureuse, documentaire, diffusé ce mercredi soir sur La Une, qui retrace la vie amoureuse de celle qui est rapidement devenue une icône en France et dans ses alentours mais également outre-Manche. Parce que oui, au-delà de l’actrice, la danseuse, le fantasme de tous les hommes et des femmes, Brigitte Bardot était avant tout une femme en recherche perpétuelle d’amour.