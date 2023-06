"Ils sont tous en train de vomir dans les loges!": La DH était dans les coulisses du – très – Grand Cactus à Forest National

Et pour cause, à peine nous pénétrons dans les lieux lors des répétitions du show quelques heures avant le spectacle, l’humoriste fait les 100 pas entre les rangées de sièges de la fosse de Forest National. On sent que la superstar de la soirée – un Carolo qui débarque à Bruxelles – est fébrile. “Je ne me sens pas très bien, nous confesse-t-il avant de monter sur scène avec son légendaire sac banane. Je n’ai ni faim, ni soif mais je crois que je vais marcher dans les couloirs comme un con en essayant de garder ma concentration. Oui, je suis un peu stressé. Je n’ai jamais joué devant 7 000 personnes. C’est tout nouveau pour moi et c’est aussi la première fois que je joue Fabrizio sur scène… je n’en mène pas large !”

Coulisses Grand Cactus Forest National avec Damien Gillard qui se transforme en Fabrizio le carolo. ©www.studio-sdc.com

Et ce n’est pas Jérôme de Warzée qui va se priver de taquiner son équipe, qui vient pourtant de la scène au départ avant de l’avoir rejoint en télé. “Pour certains, c’est juste une date en plus et n’en n’ont rien à”, plaisante le chef de bande en précisant que Tamara “se fait dessus depuis deux jours”. “Non mais ils sont tous en train de vomir dans leur loge !”, rigole le producteur de ce Grand Cactus grandeur nature (la RTBF ne réalisant que la captation). Et ce, même si l’humoriste était toutefois en grande panique (“ ça ne sera pas réglé ! ”) sur la mauvaise réverbération acoustique de la salle dans cette configuration en direct et non en différé depuis un studio télé. “J’ai l’habitude de faire de grandes salles donc ça va aussi, nous glisse ensuite Virginie Hocq, croisée dans sa loge. Mais, je confirme, les autres font caca dans leur culotte (sourire) !” Confirmation par Martin Charlier, alias Kiki l’innocent, qui interprétera un long sketch de Madame Rigide mais aussi Luc Noël (Jardins et Loisirs) en personne : “Je fais un peu dans mon froc, oui ! Heureusement que je peux me réfugier derrière mes personnages.”

Alors que les équipes techniques mais aussi accessoiristes (costumières, maquilleuses, perruques, etc.) s’affairent en coulisses, Dj Daddy K ajuste ses platines. “Musique et humour sont compatibles, assure-t-il. On est dans l’art, le partage et l’envie de changer les idées des gens, confie-t-il depuis sa loge, fier que ses potes Kody et James Deano aient réussi à remplir Forest. “Rien qu’en les regardant, sans qu’ils ne parlent, les gens vont rire, je n’ai pas de conseils particuliers à leur donner pour affronter une aussi grande salle. Ils vont cartonner.” L’ex-Benny B, grand fan de l’émission (”je suis très drôle dans la vie mais sur scène, c’est vraiment un métier donc je laisse ça aux pros !”), était en fait chauffeur de salle pour l’ouverture de la soirée. Un dj set qu’il ponctuera du générique du Grand Cactus lançant Kody en Yves Van Laethem (lequel était présent lors du show dans les gradins). L’humoriste aura d’ailleurs enchaîné les cascades à la Belmondo en passant aussi de la Reine Mathilde à JCVD niveau costumes. “Faire ce Forest National, c’est un peu une petite fête pour récompenser tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces 8 saisons”, nous glisse-t-il entre deux répétitions.

Et ce n’est pas son maître de cérémonie qui dira le contraire. “Au début du Grand Cactus, on pensait faire quelques émissions et puis on voyait comment ça se passe. Là, c’est chouette d’avoir un défi comme celui-là après 8 ans.” Avant un Stade Roi Baudouin pour les 10 ans ? “Des idées ont été émises et des propositions faites par moi-même à la RTBF, conclut Jérôme de Warzée. Mais rien ne peut se lancer sans un retour sur ce genre de soirée. À la fois sur ce qu’on fera ou ne fera plus ! Car ça sera peut-être un carnage total où l’on perd tous nos abonnés (sourire) !” Lesquels se chiffrent au plus du million à ce jour.

Coulisses Grand Cactus Forest National ©www.studio-sdc.com

Deux guests surprises et un David Jeanmotte en enfant de chœur

”C’est très impressionnant d’être ici et je suis fier de participer à ce spectacle, nous avoue, habillé en enfant de chœur, le chroniqueur David Jeanmotte (auteur d’une bourde comique lors du show). J’ai appris beaucoup de choses comme comment faire une révérence ou tenir un cierge pascal. Avec Livia et Adrien, j’ai essayé de suivre les comédiens car il faut suivre le rythme. Il y a donc de la peur, c’est clair. Mais je fais du mieux possible pour qu’ils soient magnifiés. On ne veut pas être le boulet, mais aider au sketch.”

Un peu comme un certain… François de Brigode, guest surprise de la fin du show, pour un clin d’œil au générique final du Grand Cactus dans lequel le présentateur du JT de la RTBF figure. “Moi qui adore le rock, je suis très heureux d’être sur la scène de Forest National. Pas du côté des téléspectateurs donc mais de voir cela pour la première fois, c’est impressionnant ! Et surtout un honneur. J’aime beaucoup Jérôme et son humour. On fait souvent des blagues dans les couloirs de la RTBF mais celles-là, il ne vaut mieux pas qu’elles se retrouvent à l’antenne (sourire) !”

Même son de cloche du côté de Virginie Hocq. “Ils m’ont invitée, explique celle qui avait déjà joué Blanche Neige dans l’émission satirique. On sent énormément de trac mais aussi une grande fierté. C’est la seule émission à mon sens qui peut se targuer d’avoir fait Forest nationale et de la remplir. Il y aura 7 000 personnes donc c’est juste dingue. Ce programme que des gens suivent depuis près de dix ans, est fidélisé. Moi qui suis souvent en France, les gens connaissent aussi le Grand Cactus donc grande fierté. Car on n’est pas obligé d’avoir que des artistes de l’étranger ici : accueillons les nôtres !”