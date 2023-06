"Je milite pour le retour du programme populaire à la télévision": Bruno Guillon présente son nouveau divertissement "100 % France"

Trois duos de célébrités viendront s’affronter sur des questions originales posées à un panel de 100 Français présents sur le plateau du jeu. À l’image d’Une famille en or sur TF1, au plus la réponse à la question sera populaire, au plus elle leur permettra d’encaisser des gains, qui peuvent monter jusqu’à 150.000 euros, pour l’association caritative de leur choix. Un tirage au sort déterminera, lui, quelle personne du public repartir avec un voyage à l’autre bout du monde.

Comment ont été choisis les 100 Français présents sur le plateau ?

Bruno Guillon : “On voulait qu’ils soient représentatifs de notre chère France, au niveau du sexe des personnes, de leur âge ou encore de leur région.”

Ce jeu a été adapté de la version italienne intitulée 100 % Italia. Cette dernière est toutefois diffusée de façon quotidienne et avec des candidats lambda. Pourquoi ne pas s’être calqué sur le programme d’origine ?

“La version italienne peut se permettre de faire participer des anonymes parce que l’émission est effectivement diffusée de façon quotidienne. En prime-time, on privilégie plutôt des personnalités. Pour le moment, c’est la formule choisie et je ne pense pas qu’il y ait vraiment de places vacantes pour une nouvelle quotidienne sur France 2. Moi, personnellement, j’aurais du mal à caser une nouvelle quotidienne dans mon agenda puisque j’en ai déjà une, à savoir Chacun son tour. Je ne veux pas courir deux lièvres à la fois.”

Quel va être votre rôle dans cette émission ?

“Je vais jouer mon rôle d’ambianceur. C’est d’ailleurs pour cette casquette-là que France 2 fait appel à moi de plus en plus souvent. Je participe également à la rédaction des questions. Ça peut aller dans tous les sens : “Que mangez-vous à l’apéritif ?” ou encore “Si demain, le visage de Marianne devait être changé, quelle personnalité choisiriez-vous ?” Ce sont des questions sur lesquelles tout le monde a un avis.”

Est-ce que vous ressentez une certaine pression à l’idée de présenter seul un prime-time le samedi soir, case où la concurrence est rude ?

“Je n’ai plus l’habitude de me mettre la pression. En fait, je n’ai plus l’impression de remettre mon titre en jeu à chaque nouvelle émission. Heureusement pour moi, je ne suis plus jugé sur ça. Il y a de grands rendez-vous en face, c’est vrai, mais c’est ce qui rend le challenge encore plus excitant. De plus, ça fait quelque temps que France 2 prouve qu’il y a du public à aller récupérer avec une programmation différente de la concurrence. Je pense notamment à Votre vie en jeux qui a bien fonctionné, il y a quelques semaines.”

Qu’est-ce qui vous motive toujours à présenter des divertissements sur le petit écran ?

“Je suis un passionné et j’aime mon métier. Quand je présente une émission, je n’ai pas l’impression d’aller travailler. J’aime beaucoup interagir avec les gens et je m’intéresse vraiment à ce qu’ils racontent. Je milite d’ailleurs pour le retour du programme populaire à la télévision.”

Quelles émissions regardiez-vous étant plus jeune à la télévision ?

“Pour moi, la grande messe, c’était Champs Elysées avec Michel Drucker sur Antenne 2. J’ai également été bercé par Les Enfants du rock, toujours sur Antenne 2, et par Les Nuls sur Canal +.”

Ce n’est toutefois pas à la télé mais sur les ondes que vous avez démarré votre carrière…

“Je suis tombé dans la radio alors que je n’avais que 12 ans. Quand j’ai parlé au micro pour la première fois, j’ai compris que je voulais en faire mon métier. J’ai donc évolué sur les ondes et, ensuite, j’ai eu l’opportunité de faire de la télé et je l’ai saisie.”

Entre la radio et la télévision, vous avez des semaines bien remplies. Quel est votre secret pour garder la forme ?

“Je gère bien mon emploi du temps. Je me couche vers 20h30 et je fais peu d’excès en semaine pour être sûr d’être en forme.”

Pendant trois ans, vous avez présenté Les Z’Amours sur France 2, jeu culte qui était d’abord porté par Jean-Luc Reichmann et ensuite par Tex. L’émission pourrait-elle revenir sur le petit écran ou ne correspond-elle plus à ce qu’attendent les téléspectateurs aujourd’hui ?

“C’est une émission qui a fait les belles heures de France 2 pendant 25 ans. Elle pourrait, bien évidemment, revenir sur le petit écran parce que les histoires de couple intéressent toujours et traversent les générations. Mais, pour le moment, aucun retour n’est envisagé.”