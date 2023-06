"J’avais l’impression d’être une p***": Yannick Noah ne garde pas un bon souvenir de son passage à la “Star Academy”

Il y a des émissions télé auxquelles certains artistes n’auraient parfois jamais préféré participer. Dans une série d’interviews réalisées par Jacques Vendroux pour le podcast Yannick Noah, entre vous et moi pour Europe 1, le chanteur et ancien champion de tennis français est revenu sur un mauvais souvenir. “Le fait de travailler pour les Enfants de la Terre (association qu’il a créée en 1988 pour venir en aide aux enfants en situation difficile, NdlR.) a fait que j’acceptais de faire certaines émissions. C’était des émissions tellement vides… On faisait semblant de rire. On me posait des questions stupides. J’avais l’impression parfois d’être à la limite de la prostitution”, a commencé l’interprète de Saga Africa qui a, ensuite, dévoilé le nom de l’émission à laquelle il faisait allusion, à savoir la “Star Academy”.