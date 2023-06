"Avoir de gros seins": voilà l'instruction donnée à Debra Messing pour Will & Grace

Les invités présents au Paley Center for Media de New York à l'occasion du 25e anniversaire de la série Will & Grace n'en ont pas cru leurs oreilles. A mille lieues des habituelles congratulations d'usage à l'eau de rose et des anecdotes amusantes, Debra Messing, alias Grace Adler sur le petit écran, a profité de l'événement pour révéler comment s'était déroulée sa toute première séance d'habillage pour la série. En précisant que le président de la chaîne NBC, en 1998, voulait qu'elle "ait de gros seins".