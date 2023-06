Caroline Margeridon "dans les tuyaux" pour succéder à Sophie Davant dans "Affaire conclue": "On se doute bien que Sophie va quitter l'émission"

Une seule chose est certaine : la présentatrice Sophie Davant – 60 ans – est en renégociation de contrat avec Warner Bros, société qui produit le programme d’enchères d’antiquités, et France 2 qui diffuse le programme. Mais, au-delà du fait que l’animatrice est courtisée par Europe 1 notamment, la question est : est-ce qu’ils lui ont fait des propositions pour rester ? “Les tournages ont été annulés car il n’y a pas de présentateur, conclut l’acheteur bruxellois qui termine sur son habituelle note d’humour. Je présenterais bien moi-même mais ils ne seront pas d’accord (sourire) !”

Sophie Davant ici avec Stéphane Vanhandenhoven. L'animatrice avait répondu présente, il y a quelques années, pour venir à Bruxelles, la ville de l’antiquaire belge de son émission.

Rajeunir l’émission

”On a tous été surpris, confirme également l’acheteuse liégeoise Aurore Morisse. On a reçu un appel de l’émission disant qu’ils suspendaient tous les tournages. J’avais à peu près un tournage par semaine d’ici juillet et tout a été annulé. On savait que Sophie avait des projets mais on ne pensait pas que ce serait aussi rapide.” Si la mannequin ne sait pas non plus ce qui se trame, elle a tout de même son idée. “Je pense qu’ils sont en train de chercher quelqu’un en vitesse pour remplacer Sophie… ou alors ils veulent changer de format ? Il y a de nouveaux chroniqueurs depuis peu et ils cherchent donc sans doute à rajeunir l’émission.”

Du côté des nouveaux acheteurs/chroniqueurs, il y a notamment Belge Georges Van Cauwenbergh qui a aussi reçu le même appel concernant l’annulation des prochains tournages. Il espère toutefois être toujours dans l’aventure à la rentrée. “Il est vrai qu’on est plus de jeunes”, confie le Bruxellois, directeur de la galerie Artimo et spécialiste de l’horlogerie ancienne, des pièces rares du XIXe et du début du XXe siècle. “L’émission teste aussi des gens plus spécialisés, les anciens étant plus généralistes. Même s’il est plus difficile d’avoir des gens plus spécialisé dans un domaine dans l’émission car le but est d’acheter tout un panel d’objets. Moi, je suis un peu l’exception car j’aime acheter de tout pour décorer ou faire plaisir à mes proches. ”

Le nom de Caroline Margeridon “dans les tuyaux” pour lui succéder

”C’est une de mes meilleures amies donc vous vous doutez bien qu’elle m’en a parlé, confesse Caroline Margeridon, acheteuse emblématique de l’émission, à Télé Loisirs. J’en mourrais si Sophie Davant quittait l’émission parce que je l’aime. C’est l’ADN d’Affaire conclue. Elle est drôle et bienveillante. ” Avant d’ajouter : “Tout ce que je sais, c’est qu’on lui a proposé quelque chose qui l’amuse et elle rêve de faire les deux. Est-ce qu’elle pourra ? C’est en négociation. C’est indépendant de Warner, qui produit l’émission. C’est entre France Télévisions et Sophie. ”

Caroline Margeridon pourrait-elle prendre sa place ? “Sophie est irremplaçable, conclut-elle, toujours à Télé Loisirs. Je sais que mon nom est dans les tuyaux pour lui succéder. Si on me le propose, j’aurai le temps d’y penser. ” Et de poursuivre. “Je ne sais pas si je vais rester encore longtemps dans Affaire conclue. Je suis attachée à l’équipe, c’est ma famille. Maintenant, j’ai beaucoup de propositions, ça fait plusieurs mois, bien avant que je sache que Sophie devait partir. Je suis aussi en négociation en ce moment. Le monde de la télé est bizarre. Il ne marche pas à l’affect, contrairement à moi donc la suite va être très compliquée. ” Bref, l’affaire est tout sauf conclue. Pour le moment.