C'est magique: "Ma sorcière bien-aimée" va faire son retour... en série animée

Faire du neuf avec du vieux, la formule a déjà fait ses preuves. Et désormais, elle va devenir magique. Après avoir envisagé d'en faire un nouveau film, Sony Pictures vient en effet de décider de transformer Ma sorcière bien-aimée, le feuilleton (comme on disait à l’époque) culte produit entre 1964 et 1972 en une série animée. Un peu différente du générique de début, puisque pour le vice-président exécutif de la société, Joe D’Ambrosia, “c’est Hannah Montana qui rencontre Harry Potter.”