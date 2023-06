”Baudouin considérait les Belges comme ses propres enfants” : Alix Battard revient sur le règne du roi Baudouin dans un documentaire inédit

Dans Baudouin, les derniers jours, un documentaire diffusé ce jeudi soir sur RTL-TVI, Alix Battard revient sur l’homme qui se cachait derrière le frère aîné d’Albert II, loin des obligations protocolaires. Et cela grâce à des images d’archives et à des témoignages inédits qui permettent d’en découvrir une facette plus intime.

Quelle image les Belges gardent-ils du roi Baudouin ?

“Ils gardent en tête que c’était un homme droit qui avait un engagement envers le peuple belge qui allait au-delà de ce que ferait un souverain traditionnel. Cela s’explique peut-être par le fait qu’il n’avait pas eu d’enfants et qu’il considérait un peu les Belges comme ses propres enfants. Il agissait en père de la nation.”

Vous souvenez-vous du jour de son décès ?

“Précisément. Je me souviens n’avoir jamais vu ma maman pleurer autant. Mon père lui disait : ‘Garde tes larmes pour quand je serai mort !’ Au JT, je voyais des files interminables de gens venant rendre hommage au roi décédé. À mon âge, je n’avais pas encore conscience de l’importance qu’il avait, ni de ce que la Belgique perdait. Mais j’ai compris que c’était un grand homme.”

Que nous permettent de découvrir les témoignages des nièces de Baudouin et Fabiola ?

“On découvre Baudouin au-delà de sa fonction. On se rend compte que c’était une personne très chaleureuse, détendue et simple lorsqu’elle était dans l’intimité. Pas une personne interviewée dans le cadre de ce documentaire parle de lui de façon négative.”

Avec la reine Fabiola, ils formaient un couple très soudé.

“C’est un point qui était largement connu des Belges. Fabiola et Baudouin formaient un couple ultra-soudé, qui éprouvait l’un pour l’autre un amour profond et sincère. C’est notamment ce qui leur a permis de transcender l’absence d’un enfant.”

Baudouin était très croyant, ce qui l’a notamment poussé à refuser de signer la loi dépénalisant l’avortement. Une affaire qui a fait trembler la Belgique.

“Aujourd’hui, l’actualité nous rappelle à quel point il faut militer pour le droit à l’avortement. Mais, à l’époque, une grande partie des Belges trouvaient que Baudouin, en refusant de signer cette loi, restait fidèle à ses valeurs et ses convictions. Aujourd’hui, on ne permettrait plus qu’un souverain affiche une foi aussi profonde que celle de Baudouin. Déjà à l’époque, ça faisait jaser.”

En quoi Baudouin et son successeur et frère Albert II sont-ils différents ?

“Baudouin, c’était la droiture. Albert II, c’était plutôt la jovialité et la proximité. La manière dont Albert II a mené sa vie privée n’a pas toujours plu à Baudouin mais l’attachement de ce dernier aux valeurs familiales a permis que la famille royale reste unie.”

Quand avez-vous commencé à vous intéresser aux royautés ?

“Quand j’étais petite, j’ai découvert l’arbre généalogique de la famille royale belge dans un magazine. J’étais déjà férue d’histoire et ce sujet-là en particulier m’intéressait beaucoup. J’ai retenu le nom de tous les rois des Belges. Savoir que la fille de Léopold II est devenue la nièce de Sissi, impératrice d’Autriche dont j’avais suivi l’histoire à travers la série du même nom, me fascinait. Tout comme la monarchie britannique que j’ai appris à analyser par la suite.”