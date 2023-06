Voici la remplaçante de Sophie Davant dans "Affaire conclue": "Je suis très heureuse de ce transfert"

Julia Vignali lors de son passage à Bruxelles avec Le meilleur pâtissier ©©JC Guillaume

Prête à relever ce nouveau défi, Julia Vignali aurait voulu, selon les rumeurs, avoir son émission seule. “Même si elle risque peut-être de s’ennuyer un peu à ‘Affaire Conclue' tant les tournages peuvent être longs et répétitifs, loin de ce qu’elle faisait jusqu’ici…”, a confié une source au Parisien.

Et comme on vous l’annonçait la semaine dernière, Sophie Davant, quant à elle, devrait rejoindre Europe 1 à la rentrée. Notons toutefois que Julia Vignali, compagne de Kad Merad, n’a été engagée que pour présenter les émissions diffusées en télé du lundi au vendredi. En ce qui concerne les primes et les émissions du week-end de “Affaire conclue”, “des discussions seraient toujours en cours entre France Télévisions et Sophie Davant” d’après une “source proche du dossier” selon Puremedias.

Qui pour reprendre les commandes du Meilleur Pâtissier sur M6 du coup ? Vu que l’émission est diffusée aussi sur RTL-TVI chez nous, pourquoi pas une animatrice belge ?