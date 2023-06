"Je me sens invincible": surnommée le Phoenix de "Koh-Lanta: Le Feu Sacré", Tania espère gagner les poteaux ce mardi soir

Interrogée par nos soins à la veille de la grande finale en direct, la jeune femme ne cache pas être elle-même étonnée par son propre parcours. “Cette qualification pour les poteaux a surpris pas mal de monde, moi la première. À ce stade, après tout ce que j’ai vécu dans Koh-Lanta, je me sens invincible”, déclare Tania qui part avec un scénario précis en tête. “Je me dis qu’il faut que je gagne les poteaux sinon, c’est fini pour moi. Frédéric et Nicolas s’entendent très bien donc ils se choisiront certainement l’un et l’autre. La seule chance pour moi d’aller en finale, c’est de m’imposer.”

Comment vous êtes-vous préparée à l’épreuve des poteaux ?

”Je ne me suis pas préparée du tout. J’ai juste veillé à me rétablir physiquement pour arriver en forme sur les poteaux.”

Si vous gagnez les poteaux, qui choisiriez-vous pour vous affronter lors de la finale ?

”Certainement Frédéric parce que je sais que Nicolas est très apprécié.”

Pensez-vous avoir une chance de gagner Koh-Lanta et de voir vos camarades voter en votre faveur ?

”Avoir des votes en ma faveur ? Franchement, je n’ai pas beaucoup d’espoir à ce niveau-là. À part peut-être ceux d’Esteban et de Julie. Ce que j’espère, c’est gagner les poteaux et que les autres aventuriers votent au mérite en se disant que c’est la personne qui a remporté cette épreuve qui a le droit de gagner.”

Redoutez-vous les retrouvailles avec Quentin ce mardi soir ?

”Sachant que Quentin comme les autres ont essayé de m’évincer du jeu depuis le tout début, je peux vous dire que je ne redoute aucune réaction d’ailleurs. J’y vais tranquille.”

Votre côté stratège a fait impression en fin de saison. En parcourant les réseaux sociaux, trouvez-vous que l’image que les fans de Koh-Lanta ont de vous a changé depuis le début de l’aventure ?

”Je lis ce qui s’écrit sur les réseaux sociaux mais je ne me concentre que sur le positif et sur mon aventure. J’apprécie l’engouement qu’il y a autour de moi. Le principal, c’est que ma famille soit fière de moi.”

Pouvez-vous dire que Koh-Lanta a fait de vous une autre personne ?

”La Tania que vous avez vue dans Koh-Lanta est la Tania de tous les jours et je suis restée la même après cette expérience. Je suis peut-être un peu moins maniaque et hypocondriaque. Par contre, je me suis rendu compte que j’étais une guerrière et que je pouvais vivre sans nourriture. Ce n’était pas ça le plus difficile pour moi mais plutôt le manque de mes proches.”

Avez-vous de nouveaux plans de carrière ?

”Je reste toujours dans la diététique mais j’aimerais bien me spécialiser dans le développement personnel et la psychologie positive.”

Si on vous propose de participer une deuxième fois à Koh-Lanta, que répondez-vous ?

”À ce stade, je ne sais pas. J’ai eu la chance d’aller jusqu’aux poteaux de Koh-Lanta donc j’aurai tout vu. Je ne pouvais pas vivre de meilleure expérience. Mais si on me le propose un jour, on verra quelle sera ma réponse.”

Si vous gagnez Koh-Lanta, que comptez-vous faire avec vos gains ?

”Je n’ai pas fait Koh-Lanta pour l’argent mais si je gagne, évidemment, je profiterai de ces gains avec ma famille, évidemment.”