Résultat ? Plein de nouveautés soit pour l'été (Les vieilles canailles sur Bel RTL avec Serge Jonckers, Marc Ysaye et George Lang ou encore un suivi de Tomorrowland -en suivant durant 24h Henri Pfr- en 360 degrés : télé, radio et réseaux) ou à la rentrée de septembre. A commencer par le retour de Pablo Andres dans le Good Morning sur Radio Contact. "Je reviens à la maison, se réjouit celui qui sera aussi en télé avec de nouveaux skectches, son spectacle et trois galas télés. Je réintègre l'équipe une fois par semaine, le vendredi pour sauver ce qu'il reste de ce petit dauphin et la radio flipper !" Une chronique qui sera aussi diffusée, en mode modifiée, sur Bel RTL. L'autre demi-surprise est l'arrivée de Benjamin Maréchal, ex-Monsieur Pigeons de la RTBF, sur Bel RTL en face de C'est vous qui le dites (VivaCité) pour un format inédit entre 9 et 10 h diffusé aussi en télé. "C'est très émouvant et particulier car j'ai commencé ici et grandi avec RTL France, confesse-t-il. Il s'agira d'un magazine avec une dimension supplémentaire : un plateau allant à la rencontre des Wallons sur le terrain."

Enfin, à côté des inédits de l'été (L'aventure avec Julien Lapraille et Mamy, L'amour à la carte de Loic Food ou Nos incroyables forains belges avec la famille De Corte), d'autres nouveautés sont à noter. L'offre sport (vélo, foot, padel, Euro de hockey, etc.) depuis l'arivée de Vincezo Ciuro, et info s'étoffent mais aussi celle du divertissement avec trois formats importés de l'étranger, deux d'Angleterre (Le Dilemme et le concours de chant Star Makers) et un des USA (Le grand piège, jusqu'où irez-vous ?).