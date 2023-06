Festival de Télévision de Monte-Carlo : Quelles sont les stars attendues pour cette 62e édition ?

Lors de la cérémonie d’ouverture, la série Shelter d’Harlan Cohen, attendue sur Amazon Prime Vidéo cette année, sera diffusée en avant-première devant le public de festivaliers. Adaptée de l’œuvre du romancier américain, celle-ci raconte l’histoire de Mickey Bolitar, un jeune homme qui démarre une nouvelle vie dans le New Jersey suite à la mort soudaine de son père et se retrouve rapidement mêlé à la disparition mystérieuse d’une nouvelle élève de son école, Ashley Kent. Cela “l’amène à découvrir des secrets inimaginables au sein de leur paisible communauté de banlieue, peut-on lire dans le synopsis de la série. Avec l’aide de ses amitiés improbables, de l’inventif Spoon et de la secrète Ema, Mickey dévoile la face cachée de Kasselton en révélant un souterrain obscur qui pourrait contenir les réponses à des décennies de disparitions, de morts et de légendes – et peut-être même la propre histoire complexe de la famille de Mickey.”

John Goodman, président du jury fiction

Pendant le festival, plusieurs fictions seront en compétition : Le Colosse aux pieds d’argile, Poker Face, The Warrant : Breaker’s Law, Chorus Girl, Fence, Miró, Ten Pounds Pom, The Seed et Trust No One. Celles-ci seront visionnées, analysées et départagées du 17 au 20 juin par un jury fiction présidé par John Goodman, acteur phare de Roseanne. À ses côtés pour attribuer les Nymphes d’or, on retrouve la productrice norvégienne Camille Rydbacken, l’actrice italienne Francesca Chillemi, le scénariste et producteur américain Frank Spotnitz, le producteur allemand Marcus Ammon ou encore l’acteur australien Travis Fimmel.

Le palmarès de cette 62e édition sera dévoilé et les prix décernés le 20 juin lors de la cérémonie de clôture du festival.