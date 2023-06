Julia de Nunez dans le rôle de Brigitte Bardot, Nymphe d’or du Meilleur Espoir International au Festival de Télévision de Monte-Carlo

Pendant la soirée, animée par la journaliste franco-américaine Génie Godula, l’actrice française Julia de Nunez sera récompensée du Nymphe d’or du Meilleur Espoir International pour son rôle de Brigitte Bardot dans Bardot, série télévisée écrite et réalisée par Daniele et Christopher Thompson en 2023. Centrée sur l’icône du cinéma français reconnue à l’international, la série a déjà été prévenue dans le monde entier.

En amont du festival, Julia de Nunez a tenu à s’exprimer au sujet de ce prix qui vise à récompenser le talent exceptionnel d’une actrice ou d’un acteur émergent et prometteur, se distinguant par la reconnaissance internationale de son travail. ” Je suis très contente de recevoir ce prix et j’aimerai le partager avec toutes les personnes qui m’ont accompagné durant cette aventure. Je remercie particulièrement les Thompson de m’avoir donné la chance de travailler avec eux. Je les remercie ainsi que la production de cette opportunité d’incarner un tel rôle et d’avoir su me faire confiance ! Je remercie le Festival de m’honorer d’un tel prix !”, déclare l’actrice de 23 ans qui a commencé sa carrière d’actrice avec ce rôle qui était une évidence pour elle tant sa ressemblance avec le jeune Brigitte Bardot est frappante.

D’autres prix seront décernés lors de la cérémonie de clôture du festival, le 20 juin prochain. Parmi eux, ceux de la compétition officielle mais également le Nymphe d’Or d’honneur, plus haute distinction du festival qui récompense un professionnel de renom pour sa contribution extraordinaire à l’industrie du divertissement, délivré cette année au producteur et scénariste hollywoodienne Howard Gordon (X-Files, Homeland). Ce dernier sera remis au lauréat par la princesse Charlène de Monaco.