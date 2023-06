L’étonnante proposition de Cyril Hanouna à Tania de "Koh-Lanta: Le Feu Sacré"

Invitée dans Touche pas à mon poste, au lendemain de la finale, Tania a répondu aux questions de Cyril Hanouna et s’est retrouvée face à une proposition qu’il est difficile de refuser. "Est-ce que tu veux jouer avec moi sur le court central de Roland Garros contre Yannick Noah?", lui demande l’animateur. Une opportunité que la joueuse de tennis n’a évidemment pas laissé passer. Tania et Cyril Hanouna se mesureront donc à l’ancien champion de la raquette et de son partenaire inconnu à ce stade lors d’un doublé organisé le 21 juin prochain.