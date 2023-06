À lire aussi

Emmanuel Gennart, le fameux "Responsable de la navigation", a voulu rectifier auprès de Nieuwsblad l'intitulé exact de sa fonction. "Responsable de la circulation sur et dans les cours d’eau non navigables. Ne vous en faites pas: je ne m’ennuie pas et j’ai bien assez de travail", explique-t-il après que quelques internautes s'amusaient à dire qu'il n'avait pas de journées chargées.

Les excuses de la RTBF

En fait, tout est parti d'une erreur commise par la RTBF dans son sous-titrage. "Au début de l’interview, je lui demande sa fonction exacte, raconte le journaliste auteur du reportage, à nos confrères. Mais tout s’est fait un peu dans la course. On a commencé le tournage à 14h en partant de Namur, un tournage à Dinant, puis retour à Namur. On a aussi calé sur un graphisme. Bref, dans la précipitation, je n’ai pas été super vigilant dans la retranscription de sa fonction dans le sous-titre et voilà l’erreur", raconte le journaliste qui avait réalisé le reportage.

La chaîne du service public a présenté ses excuses auprès d'Emmanuel Gennart ainsi qu'au SPW et aux téléspectateurs.